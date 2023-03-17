新加坡國環局參訪南投　提出「垃圾處理」見解

南投縣副縣長王瑞德在16日下午於南投縣府C棟2樓會議室接待新加坡國家環境局廢棄物基礎設施與工程部基礎設施規劃設計二處專案經理陳威建(Mr. James Chin)等3人訪問團，會中就本縣及新加坡垃圾處理議題進行交流分享經驗，討論熱絡，會後並由環保局陪同前往草屯垃圾轉運站實地觀摩垃圾篩分打包系統實廠運作，王副縣長期盼藉此交流分享雙方垃圾處理經驗，增進兩地處理技術，達到垃圾減量，環境永續目標。
記者賴正琳／綜合報導
南投縣政府環保局長李易書表示，新加坡與台灣類似，都同樣關注垃圾處理議題，新加坡一天垃圾量高達19,000公噸，透過4座焚化爐處理每天產生垃圾，他們希望在傳統的處理設備與方案上能夠更加精進，並將垃圾中的塑膠類廢棄物篩分出來做燃料，這個想法與世界趨勢相符，雖然目前無垃圾堆置問題，但持續積極朝向垃圾能源化方向邁進；由於南投没有垃圾自主處理設施，存在垃圾堆置的問題，這幾年配合中夬政府的政策，致力於垃圾篩分打包技術的推動，垃圾篩分打包不僅減少體積，且容易堆置，對掩埋場整理整頓及環境衛生也起了很大作用，另篩分後之篩上物主要成分為廢塑膠混合物，熱值高，可做為燃料的最佳替代品，同時也是朝向低碳排的最佳技術指標。此垃圾篩分製成燃料化(SRF)處理方案，符合新加坡垃圾燃料化政策，因此特別組團前來交流，觀摩本縣垃圾對篩分打包作業，作為新加坡垃圾處理參考，參訪團所分享新加坡先進完善的焚化、後續再利用及底渣資源化技術等都值得本縣借鏡，讓此次交流更具實質的指標意義。
會中高級工程師黃嘉欣(Ms. Irna Jumaat)也針對新加坡固體廢棄物管理進行簡報，從零廢棄物整體計畫、固體廢棄管理、廢棄物和資源管理策略等詳細說明。闡述新加坡如何從生產端到消費對落實垃圾減量，及垃圾處理能源化、資源再利用化及少量化等各方面成效。
專案經理陳威建指出，新加坡地小人稠，除利用資源回收、能源再利用及焚化技術等方案處理垃圾，其中回收利用率高達55%，另焚化處理量約42%，為使未來垃圾處理更臻完善，也積極尋求新的垃圾處理技術及方案。