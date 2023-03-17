彌陀驚見直徑80公分大鳥巢　台電出動升空車幫喜鵲搬家

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台電指出，為考量民眾用電安全，台電在喜鵲繁殖時期，即持續加強巡邏次數，每日上、下午各一次，努力將電桿上尚未成形的鳥巢逐一拆除，降低停電事故發生機率，今年與前年及去年同期相比，因鳥獸碰觸造成的停電事故，已減少近一半。
「真的讓人很不捨」在橋頭巡修課擔任課長的林泓儒雖是一位皮膚黝黑，身型壯碩的男子，但鐵漢柔情的他，在每每面對拆除鳥巢的時刻，心裡格外煎熬，他說，築巢在電線桿的喜鵲，其實受傷、死亡的機率也非常高，所以針對喜鵲因覓食需求，經常出沒的彌陀、梓官、永安、茄萣等漁塭較多地區，台電正逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，期望透過線路設備被覆計畫的啟動，努力阻斷碰觸路徑、營造友善環境兩大方向，推動鳥獸停電防治。
台電解釋，除了搭配線路設備被覆計畫，高雄區處也嘗試在電桿上加裝超音波驅鳥器、風力閃光驅鳥器、加裝腳踏刺、在輕鋼橫擔上噴紅漆、加裝光碟片等各種方式，盡可能減少喜鵲在電桿上築巢的機率。
不過根據台電高雄區處巡修部門統計，喜鵲築出一個完整的鳥巢大約需兩周以上的時間，而在繁殖期間，有時一天最多可以發現20至30處位在電桿上的喜鵲鳥巢，所以林泓儒也建議，民眾若有看到，務必要打1911通報台電，如此不僅能減少停電事故的發生，也可以幫助喜鵲去其他地方找到更安全合適育雛的地方。