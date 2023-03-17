迎戰2024！綠建構「正規軍」空防系統　KOL級民代助闢謠

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據了解，由於今天就是總統黨內初選登記截止日，因此黨中央找了聲量、流量高的立委、地方議員一起開會，討論未來面對2024總統立委大選要如何回應造謠抹黑，以及在空戰上協防後援。
舉例來說，像是近來在野黨刻意操弄「疑賴論」、「疑美論」，這就需要各領域立委民代展現聲量與專業性，在網路社群上協助解釋。
據透露，民進黨上週成立、由黨副秘書長黃建嘉督導的「認知作戰防範專案小組」，將會成為後盾，全力協助政策論述、闢謠澄清。
黨內人士指出，「此次大選就是正規軍的作戰」，因此今日邀集「民進黨KOL」開會，建立完整的空防系統；相較國民黨仍在內亂，民進黨已拉開大選團結作戰的序幕，後續大家也會不定期開會。
此外，許立明在會中提到，南投立委補選的作戰模式已經成形，且有收到良好功效，未來面對大選，民進黨會從這樣的模式中，再次團結作戰，結合黨籍民代空戰力量，產生效果。
黃重諺會後受訪表示，今天到場聽聽黨籍公職關心的議題，因為他們是第一線跟民眾互動的民意代表。大家在會中討論公共訊息溝通、討論的加強機制，也針對未來重要的政策議題一起做腦力激盪，希望讓民眾短時間就能夠瞭解。
黃重諺也說，作為執政黨、行政團隊的一員，大家都要把握每一個可能的時間，把每一項政策認真負責地推動好；另外，接下來要面對2024大選，民進黨也要針對各項議題跟年輕世代溝通。
吳思瑤會後也說，黨中央今日召開會議，要結合立法院黨團、各縣市議員的力量，有效防治認知作戰。其中，主動的政策論述大家都分工，也要在被動回應抹黑議題時有效反制。
吳思瑤說，會中大家有很高的共識，必須讓台灣社會回到理性，更不能再放任認知作戰分化台灣、製造對立。
吳思瑤表示，這其實不只是因應選戰，因為民進黨是執政黨，有必要維持台灣社會言論安定，而稍晚如果總統初選登記結束，大家也會繼續朝這個目標努力，盡早各就各位。