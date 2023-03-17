被推選總統！侯友宜稱做該做的 綠委：ChatGPT比他聰明
國民黨中央選策會納入賄選遭判刑的前台南市議長李全教，以及炒股入獄的立委傅崐萁，疑似造成新北市長侯友宜的不滿，他在臉書發文強調「黑金不能復辟」，傅崐萁今（17）日喊話侯友宜「一起承擔」，希望侯儘速宣佈參選總統，而侯友宜始終展現低調態度，隔空回應」該說的話都會說，該做的事都會做」。對此，民進黨立委林俊憲開酸，連ChatGPT都比侯友宜聰明，只會回答預錄的答案，連人工智慧都不如。
記者孫唯容／台北報導
傅崐萁今天公開喊話侯友宜，希望「最強母雞」盡快宣佈參選總統，帶領國民黨打贏選戰、立委席次過半。傅崐萁也指出，幕僚單位一定會全力協助總統候選人，有任何需要的地方，他們都會全力以赴，若選策會不理想，也請侯友宜接管、接收，他們樂觀其成。
對此，「面對所有事情，我該說的話都會說，該做的事我都會做。」侯友宜採取一貫態度，並未正面回應。至於，面對媒體追問自認在國民黨內扮演何角色？侯友宜指出，自己現在是新北市長，一定會跟所有縣市合作，把市政做好，對黨也有很多期許，只要能夠做到的、該做的事，自己都會去做。
林俊憲見狀忍不住開酸，最近看到一些網友形容侯友宜是「hohoGPT」，原本覺得這個比喻還蠻傳神的，但現在看起來連ChatGPT都比他聰明。
林俊憲狠嗆，至少ChatGPT問問題可以得到想要的答案，而不是只會那幾句預錄的「侯侯做代誌」、「該說的話會說」、「該做的事會做」，這連人工智慧都不能算吧？充其量是台答錄機罷了。