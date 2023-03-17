性別平等與海科共融！海委會辦女性參與海洋科學工作坊
行政院海洋委員會於今(17)日上午，在該委員會，舉辦亞太經濟合作(APEC)提倡女性參與海洋科學工作坊活動，針對如何提升區域性別意識，及邁向平等共融的海洋科學領域環境等議題，進行分享及討論，以推動性別平等與海洋科學共融，開啟永續海洋治理之路。
記者黃守作／高雄報導
海洋委員會亞太經濟合作(APEC)提倡女性參與海洋科學工作坊活動，是由海洋委員會政務副主任委員洪文玲主持，有印尼駐台北經濟貿易代表處副代表Zulmartinof、美國在台協會高雄分處分處長黃東偉、行政院性平處處長吳秀貞、海洋委員會主任秘書劉國列、海洋保育署署長黃向文等人，及來自菲律賓、秘魯、智利、印尼、美國、越南、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞等各經濟體代表，以及學界、民間社團和業界代表與會。
海洋委員會政務副主任委員洪文玲表示，海洋委員會為促進及提升女性於海洋科學領域的參與，並呼應聯合國永續發展目標(SDGs)、「海洋科學10年」倡議、以及亞太經濟合作(APEC)2023年度主題「為各方創造具韌性且永續的未來」(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)，乃舉辦此一亞太經濟合作(APEC)提倡女性參與海洋科學工作坊活動。
洪文玲說，根據研究顯示，目前全球女性海洋科學人員的比例為39%，但在社會、文化與經濟等結構性因素的影響下，女性對海洋科學和海洋治理的參與仍相對受限，對海洋科學的努力和貢獻也常被忽視。
因此，促進性平和女性培力是實現永續海洋治理的關鍵因素，期待透過此次工作坊的舉辦，能讓各界進行對話及交流，讓我國協力推動APEC區域性別平等，實現永續和包容性海洋治理之願景。
洪文玲指出，亞太經濟合作(APEC)提倡女性參與海洋科學工作坊活動，透過分享、對話與交流，共同探討亞太區域女性參與海洋科學之策略，並促進亞太區域女性加入環境及科技領域工作，縮減性別落差，創新海洋科學之知識與實務，攜手邁向永續及包容的海洋治理。