大胃王菅原初代病逝！罹癌不到1年 最後「暴瘦身影」曝
日本知名大胃王菅原初代因日綜《火力全開大胃王》爆紅，曾創下「10分鐘吃399碗蕎麥麵」的驚人紀錄，但最近卻傳出罹患大腸癌，已於3月9日逝世，享年59歲，據了解她2月還曾舉辦過藝術展，當時身形就已經能明顯看出暴瘦，當時的照片也成為她網路上的最後身影。
記者賴禹妡/台北報導
菅原初代在節目《火力全開大胃王》中的2008、2010、2019年度都拿下優勝，還曾參加台灣女星白冰冰主持的節目《世界一級棒》，成功在5分鐘吃完193碗蕎麥麵，贏過白冰冰3人團隊，是相當知名的大胃王明星，但去年6月卻診斷出罹患大腸癌第4期，雖然積極治療，卻仍於3月9日去世，享年59歲。
菅原初代2022年底曾上節目，透露自己從小就非常愛吃，參加大胃王比賽後，優勝可以拿到獎金100萬日幣（約新台幣23萬元），3度優勝就拿了300萬日幣（約新台幣69萬元），笑喊靠吃就能賺那麼多錢，「真的沒遇過這麼好的事」，而她今年2月曾舉辦藝術展，吸引許多親朋好友來捧場，合照中可見菅原初代的身形已經暴瘦，這也成為了她在網路上的最後身影，讓人感到相當不捨。
《Nownews今日新聞》「日本大胃王大腸癌逝！一圖看7徵兆 及早治療存活率逾90%」文章報導，中醫大附醫指出，大腸直腸癌高居台灣十大癌症之首已超過10年以上，但早期發現並妥善治療，存活率高達90%以上，提醒若有排便習慣異常超過2周、體重減輕及經常腹瀉等現象，應及早就醫篩檢。