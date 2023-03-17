電價調漲11%恐使通膨升溫？台電：影響CPI約0.204%
電價費率審議會於今（17）日召開，宣布平均電價調漲11%，各界關心是否將影響今年全年的通膨率，對此，台電表示，此次電價對物價的衝擊分成直接與間接，綜合上述兩衝擊後，初估影響CPI結果大約為0.204%。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部今日下午2點召開電價費率審議會，傍晚5點由林全能主持電價費率審議會後記者會，宣布平均電價調漲11%，每度電從平均單價2.8064元，上升至3.1154元。住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲。住宅701至1000度、小商店1501至3000度微調3%；住宅用電1001度以上調漲10％、小商店3001度以上調漲5%。
主計總處日前發布最新經濟預測，預估今年全年消費者物價指數（CPI）年增率將達2.16%，台電表示，先前也曾推估，若電價調整10%，物價的影響大約達0.27%， 影響部份分成直接影響與間接影響兩層面，直接影響即住宅和民生，間接影響則是透過產業關聯所引發的，直接影響大約達0.13%，間接影響大概約0.14%。
台電接續指出，此次電價調整，民生調漲較少，產業方面調的較高，所以整個影響會相對的降低，初估結果，影響物價大約為0.204%。
林全能表示，這次調漲的核心精神之一，就是要對物價的衝擊降至最少，這部分經濟部會再透過相關輔導等措施來協助產業、服務業、小店家做節電，透過節電還能再更降低對整體CPI的影響。