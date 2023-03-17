電價調漲！平均電價漲幅為11％　住宅用電700度以下不漲

經濟部說明，近期國際燃料價格雖有回跌，但仍是高檔，111年台電公司每賣1度電就虧損1.2元，為減少台電虧損及由較有能力者負擔較多電費的原則下進行調整。因此審議會決定，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17％，而產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，低於產業高壓之調幅。另外，為減緩用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢，產業111年下半年用電衰退10%以上者之產業調幅減半，農漁業電價不調整。
此外，為顧及民生物價及促使用電度數較高用戶節約能源，住宅700度以下(93%，1,231萬戶)、小商店1,500度以下(84%，76萬戶)電價不調整，住宅701~1,000度、小商店1501~3000度微調3%。同時為提高節能誘因，住宅用電1,001度以上調漲10％、小商店3,001度以上調漲5%。另外，為照顧學生上課環境，學校(幼兒園至大專院校)電價不調整。
經濟部表示，去年電價調整，因調價後產生的節電效果，實際上台電所收的平均單價為2.8064元/度，在此基礎上，依上述方案核算調整後之整體平均電價為3.1154元/度，漲幅為11%。將於4月1日開始實施。另外，本次調幅減半的產業，以及凍漲的農漁業及學校，會在下半年提報審議會檢討。
經濟部強調，國外電業針對這波燃料價格大幅上漲，均進行電價調整，110至111年各國調漲幅度介於26%~73%之間，其111年通膨介於3.7%~11.26%，而台電公司面對燃料價格居高壓力，已採較低調幅。另外，政府也同時增資及補助台電財務，本次才得以細緻化的考量各類用戶設計電價調整方案，以讓台電公司維持供電穩定的營運模式，與國人共同渡過這波全球性燃料價格飆漲風暴。
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