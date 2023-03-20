今日最聚焦／確診免通報！專家籲看1事　新冠有望4月降級

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洪子仁說明，目前被感染者約會有0.48%的人變為中重症，因此免隔離通報後，各醫院會跟疾管署通報收治的中重症病患數量，就可以反推社區可能確診的樣貌。
洪子仁進一步解釋，若各醫院收治的中重症人數突然大幅增加，某個程度反映社區流行又起，但若無特別變化，則代表社區疫情相對穩定，因此只要確實做到通報跟掌握數字，就可推估社區中輕症跟無症狀感染者人數，未來也要把醫療資源集中照顧中重症病患，避免發生死亡。
至於新冠肺炎法定傳染病等級何時可以調降，洪子仁分析，今年初預測確診免隔離通報會在5月發生，2、3月評估可能會提前到4月，最後是3月20日上路，反映出這3年來新冠變化多端跟詭譎多變，在防疫作為跟措施上，也必須要滾動修正。
洪子仁認為，新冠5類法傳降到4類，若是3月20日後進展順利，「最快在4月20號以後，應該很快就會來進行」，台灣疫情要是無特別變化，就可以提早實施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。