赴基隆參訪、參香 蔡英文談後疫情：政府與全民一起拚
總統蔡英文今（17）日赴基隆，參訪口罩國家隊順易利實業有限公司、毅太企業，並赴七堵慶濟宮參香。她表示，面對後疫情時代的挑戰，政府會和大家一起來努力，期盼能協助企業復甦，也讓中小企業進行低碳化、智慧化升級。
記者黃宣尹／台北報導
蔡英文於參訪順易利實業有限公司時說，過去3年，疫情期間所產生的經濟需求與狀態已經開始轉變，產業要如何持續維持動能，是現在要做的功課。這次的特別預算中，有一筆預算專門要協助中小企業，幫助業者邁向生產智慧化跟產品差異化，期許透過數位轉型的力量，可以更快速、有效率地設計出多樣化而且創新的產品，也能符合更多消費者的需求。
蔡英文表示，為了協助更多企業共同面對疫後經濟的挑戰，也為了推動2050淨零轉型的目標，行政院和經濟部都已經推出相關計畫。經濟部也在疫後特別預算中編列，將會投入110億元來協助製造業邁向低碳化、智慧化的生產。
在參訪毅太企業時，她則表示，面對後疫情時代的挑戰，政府會和大家一起來努力。行政院規劃的「疫後特別預算」，除了協助企業疫後復甦，也會特別撥出資源協助產業及中小企業進行低碳化、智慧化的升級轉型。
蔡英文最後也前往七堵慶濟宮祈福參香，向媽祖祈求台灣風調雨順、國泰民安，現場民眾熱情歡迎她到來。