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義大利總理會見船難家屬　承諾繼續尋找失蹤者

▲義大利總理梅洛尼（圖）會見庫特羅船難的家屬，承諾會繼續尋找船難的失蹤者，以及罹難者的遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利總理梅洛尼（圖）會見庫特羅船難的家屬，承諾會繼續尋找船難的失蹤者，以及罹難者的遺體。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳攸瑋羅馬17日專電）義大利總理梅洛尼昨天會見庫特羅船難的家屬，會中她不僅重申打擊人口販運的決心，也承諾會繼續尋找船難的失蹤者，以及罹難者的遺體。

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義大利南部庫特羅（ Cutro）附近的外海，2月26日發生重大的移民船難事件，引起國際關注。安莎通訊社（ANSA）16日報導，船難死亡人數攀升至86人，其中未成年人死亡人數增至35人，0到12歲的孩童死亡人數增至26人。

總理梅洛尼9日召開部長會議，因應重大移民船難事件，但隔日她缺席隔日在波隆那（Bologna）為船難移民舉辦的葬禮，卻在當天晚上被拍到參加副總理薩爾維尼生日派對，兩人並在卡拉OK派對上高歌一首有關移民被發現在河裡喪生的歌曲，派對畫面曝光後，引發軒然大波。

為因應這場政治危機，梅洛尼16日上午於總理府基吉宮（Palazzo Chigi）會見庫特羅船難者家屬。「晚郵報」（Corriere Della Sera）16日報導，梅洛尼會見30多名在船難中喪生的移民家屬和一些倖存者及其親屬，她承諾會繼續尋找失蹤者，也會持續找回罹難者屍體，包括那些在困在沉船中的屍體。

報導指出，消息人士指出，這次會面持續一小時30分鐘，與會難民親友情緒激動，梅洛尼也在現場詢問移民親屬對於過境地中海相關風險的認識程度，並重申政府在打擊人口販運的決心，避免悲劇再次發生。

「安莎通訊社」（ANSA）16日報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）也出席了此次會面，他表示：「與庫特羅家屬與與倖存者的會面感人，因為我們聽到了令人心碎的故事。」政府將從人道主義的角度做一切能做的事情。（編輯：高照芬）1120317

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