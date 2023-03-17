義大利總理會見船難家屬　承諾繼續尋找失蹤者

我是廣告 請繼續往下閱讀
總理梅洛尼9日召開部長會議，因應重大移民船難事件，但隔日她缺席隔日在波隆那（Bologna）為船難移民舉辦的葬禮，卻在當天晚上被拍到參加副總理薩爾維尼生日派對，兩人並在卡拉OK派對上高歌一首有關移民被發現在河裡喪生的歌曲，派對畫面曝光後，引發軒然大波。
為因應這場政治危機，梅洛尼16日上午於總理府基吉宮（Palazzo Chigi）會見庫特羅船難者家屬。「晚郵報」（Corriere Della Sera）16日報導，梅洛尼會見30多名在船難中喪生的移民家屬和一些倖存者及其親屬，她承諾會繼續尋找失蹤者，也會持續找回罹難者屍體，包括那些在困在沉船中的屍體。
報導指出，消息人士指出，這次會面持續一小時30分鐘，與會難民親友情緒激動，梅洛尼也在現場詢問移民親屬對於過境地中海相關風險的認識程度，並重申政府在打擊人口販運的決心，避免悲劇再次發生。
「安莎通訊社」（ANSA）16日報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）也出席了此次會面，他表示：「與庫特羅家屬與與倖存者的會面感人，因為我們聽到了令人心碎的故事。」政府將從人道主義的角度做一切能做的事情。（編輯：高照芬）1120317