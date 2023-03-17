人物／黑死腔主唱變立委　318前夕林昶佐宣布交棒昶家軍

林昶佐注入新思維　綠盼年輕、進步人選接棒守中正、萬華

▲林昶佐為中正、萬華區注入新思維，綠營期盼接棒的候選人能堅守進步價值、拓展更多選票。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐為中正、萬華區注入新思維，綠營期盼接棒的候選人能堅守進步價值、拓展更多選票。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

台北市中正、萬華區立委林昶佐今（17）日宣布不再競選連任，包括陸委會副主委梁文傑、民進黨不分區立委林楚茵、台北市議員吳沛憶、劉耀仁、前台北市議員顏聖冠等人都被點名接棒參選。黨政人士表示，林昶佐自2016當選立委以來，靠著站穩進步價值、提出諸多新思維逐步裂解傳統國民黨組織，當然希望接棒人選與林昶佐有相同特質，也期盼年輕候選人代表民進黨參選。

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▲林昶佐。（圖/記者林調遜攝）
▲林昶佐今日宣布不再競選連任中正、萬華區立委。（圖／記者林調遜攝，2023.03.17）
林昶佐今日上午發出放棄連任聲明後，於立法院議場前受訪指出，因為家人的健康狀況，幾經思考決定放棄連任，希望本土陣營盡早佈署，未來若有共推對象，他會全力支持並輔選。相關消息一出，政壇人士多半大感意外，也關注以民進黨為首的本土陣營將由誰接棒力守席次。

包含梁文傑、林楚茵、吳沛憶、劉耀仁、顏聖冠等綠營公職都被點名接棒林昶佐，除了林楚茵表示選舉並非人生規劃外，其餘人選都被視為可以一戰的人選。

綠營高層評估，即使林昶佐2次勝選都未過半，還曾面臨罷免危機，但確實越趨站穩腳步，獲得在地民眾認同。細究原因，正是因為中正、萬華是首都相對老舊的社區，國民黨傳統組織綿密，林昶佐的投入徹底展現化學效應。

高層進一步表示，台北市民素質高，中正萬華並未如想像中老舊、缺乏新思維，而是沒有人當橋樑，林昶佐就是最好的潤滑劑。

該人士形容，即使林昶佐固守進步價值，但始終不願意放棄與極端的民眾溝通，與過往認知的演藝人員也有極大形象差異，這都是除了年輕選民、外來人口，其也受到保守選民接受的原因。

綠營人士形容，林昶佐在中正萬華的耕耘，如同種下改變的種子，當然希望繼任者能夠延續。未來的接棒的人選無論在地、空降都不排斥，但若能站穩進步價值、延續林昶佐的諸多新思維，勢必能夠接力林昶佐未完成的工作，在選舉主軸及實際傳承上，也更有能量。

地方人士說，中正萬華的選民思維、結構與過往已有很大不同，如果只想靠著傳統組織勝選恐不易。接棒林昶佐的人選需要有拓展票源的能力，也要有進步思維引領地方、甚至城市發展，期盼有年輕候選人代表民進黨參選。

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