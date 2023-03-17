桃捷綠線八德區潛盾機啟用　張善政：捷運工程新里程碑

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張善政提到，潛盾機的外號是「大約翰」，國內首次引進潛盾機是在北迴鐵路施作隧道工程時，當時他正在大學就讀土木系，剛好到施工中的北迴鐵路實習，得以躬逢其盛看見國內首次潛盾機施工，當時這項工程技術也受到很多關注及媒體報導。對於學習工程的人而言，今天能參與潛盾機啟用，他感到非常高興，也希望讓所有市民感受到桃園正在越變越好，逐步邁向捷運通車的美好願景。
捷運局長劉慶豐表示，捷運綠線工程G02標路線行經八德區、桃園區介壽路、建國路及延平路，最後經台鐵下方進入台鐵桃園站（捷運G07站），全長6.75公里，共有G03、G04、G05、G06等4座地下車站及3座通風豎井；施工團隊採用潛盾施工方式，在地底下10公尺深以上進行鑽掘作業，除了在必要地點配合聯絡通道或潛盾機換齒作業進行地盤改良而會有小範圍、短暫性的路面施工外，多不會影響路面交通，減輕捷運施工期間對交通的衝擊。
劉慶豐指出，施工團隊陸續克服介壽路上複雜的管線遷移工作、交通維持調度及新冠病毒疫情影響缺工缺料等因素，現於八德區介壽路及巧克力街口的G03車站工區完成了深挖達23.7公尺的發進井，今日啟用的首台潛盾機將從這裡出發，潛盾挖掘工作約470公尺，預計在今年10月完成，後續八德區第二台及第三台潛盾機也將在今年下半年及明年上半年陸續由G03車站區向兩側發進，各車站區完成發進井整備後，將再投入其餘4台潛盾機進行隧道掘進工作。