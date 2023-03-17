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「南方治理平台首長會議」高雄重啟　聚焦五大議題

▲大南方平台首長會議今（17）日重啟舉辦，由高雄市長陳其邁擔任東道主，包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及澎湖縣長陳光復都親自與會參加。（圖／高雄市政府提供）
▲大南方平台首長會議今（17）日重啟舉辦，由高雄市長陳其邁擔任東道主，包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及澎湖縣長陳光復都親自與會參加。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

大南方平台首長會議今（17）日在高雄展覽館重啟舉辦，由高雄市長陳其邁擔任東道主，南台灣縣市首長包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及澎湖縣長陳光復都親自與會參加，以「2050永續淨零，打造南方韌性家園」為主軸，聚焦在五大議題淨零碳排、廢棄物處理、通勤月票、捷運路網及水資源。

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陳其邁表示，世界局勢瞬息萬變，面對種種挑戰政府須更靈活回應，盼透過大南方平台跨縣市合作互惠，為區域發展共同努力，打造南方韌性家園。在淨零轉型的挑戰下，水資源和淨零轉型是區域治理議題的重點，需要更緊密的合作。針對水情，他進一步表示，高雄市將繼續開源，並於三月底建議中央將高雄市的水情提升至減量供水的橘燈，以因應水情嚴峻的挑戰。

澎湖縣長陳光復則表示，感謝高雄市長期以來幫助澎湖處理垃圾問題，由於澎湖地處離島，因此垃圾處理仍需要使用新科技。另外，澎湖也一直致力於永續用水，已推出海水淡化和再生水供應民生用水。他也希望藉由這次會議，向其他縣市學習減碳及綠能等政策。

屏東縣長周春米指出，南部地區已經600天未下大雨，各地陸續傳出水情問題，基於同島一命的信念，中央政府也已成立抗旱應變中心，各地方政府更應該同心協力面對旱災的挑戰。只是屏東是農業大縣，在農民灌溉用水方面長期來自於地下水，身為一縣之長必須要承擔維護農民灌溉用水、地下水使用無虞，因此，也要透過水情監測讓農民安心。期待透過今天的會議找到治標治本的方法，同心協力面對旱災的挑戰。

▲陳其邁也邀請大南方平台的縣市首長，有嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠與澎湖縣長陳光復搭乘遊艇，飽覽高雄港美景。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁也邀請大南方平台的縣市首長，有嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠與澎湖縣長陳光復搭乘遊艇，飽覽高雄港美景。（圖／高雄市政府提供）
嘉義市長黃敏惠則指出，區域整合是目前最重要的議題之一，她認為城市的永續發展不只是單一城市的問題，而是整個區域的聯合。她也希望嘉義市能夠參與南台灣的治理平台，並且強調台灣需要更多的合作和團結，才能共同推動整合。

嘉義縣長翁章梁則說明，南台灣平台整合的主要意義，是共同針對議題進行討論，以達成共識並推動解決問題。他舉例，近日有關交通月票的問題，是全國性的議題，需要中央進行統籌性的處理，避免因縣市財政不同而產生不平等情況。

台南市長黃偉哲則說，這次南部縣市共同治理平台，串聯大家一起討論許多重要議題，包含廢棄物清理及水資源調配等，許多事情可透過溝通協調取得圓滿的成果，也希望首長會議能夠持續辦理，共同落實同島一命的理念。

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