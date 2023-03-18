盼留下優質技術人才！勞動部長許銘春說明移工留才久用案

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許銘春說，台灣人口老化、少子化及勞動力結構改變，逐年減少已是事實，加上近2年受疫情影響，暫停移工來台，許多產業雇主均面臨缺工問題，再加上現在國際世界各國都面臨缺工，大家都在搶人才，所以政府成立專案，由國發會主導，各相關部會配合推動攬才政策，留用外國技術人力，一方面解決缺工問題，另一方面也促進產業發展。
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良指出，勞動部於去111)年4月30日推動移工留才久用方案，是為解決國內雇主用人的需求，將資深具優良技術的移工留在台灣，因此，只要移工符合申請資格條件、薪資門檻及技術條件，即可轉任中階技術人力，讓企業的人才能夠穩定。
蔡孟良說，移工轉任中階技術人力後，對雇主好處是中階技術人力不受工作年限的限制，也不佔移工進用的名額，雇主聘用中階技術人力也可免繳就業安定費等，而此一方案，從去年4月30日到今(112)年3月12日，已經核准3998人，其中產業類1895人、社福類2102人，勞動部從去年上路開始至今辦了180多場的宣導會，希望有更多廠商瞭解這項措施，對企業營運的幫助，並鼓勵雇主善用此項專案，解決缺工問題，並留住優秀移工。
台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉說，面對業界的缺工現況，廠商除可導入自動化外，勞動部這項移工留才久用方案可讓資深移工留下來，而且原僱用移工轉成中階技術移工後，廠商還可以再申請新的移工，對業界幫助大，希望廠商代表多加瞭解及運用這項方案及配套措施。