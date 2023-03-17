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蔡英文「10年不漲電價」跳票！趙少康：6000元只能繳電費

▲經濟部今（17）日召開審議委員會，拍板平均電價調漲11%，而住宅用電700度以下、小商店1,500度以下、農漁及學校用電則凍漲。對此，而產業大戶要漲17%。資深媒體人趙少康痛批蔡政府「10年不漲電價」的承諾再度跳票，普發6000元只剩繳電費功能。（圖／趙少康辦公室提供）
▲經濟部今（17）日召開審議委員會，拍板平均電價調漲11%，而住宅用電700度以下、小商店1,500度以下、農漁及學校用電則凍漲。對此，而產業大戶要漲17%。資深媒體人趙少康痛批蔡政府「10年不漲電價」的承諾再度跳票，普發6000元只剩繳電費功能。（圖／趙少康辦公室提供）

記者孫唯容／綜合報導

經濟部今（17）日召開審議委員會，拍板平均電價調漲11%，而住宅用電700度以下、小商店1,500度以下、農漁及學校用電則凍漲。對此，而產業大戶要漲17%。資深媒體人趙少康痛批蔡政府「10年不漲電價」的承諾再度跳票，普發6000元只剩繳電費功能。

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經濟部今日召開電價費率審議會，最終宣布平均電價調漲11%，每度電從平均單價2.8064元，上升至3.1154元。住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲。住宅701至1000度、小商店1501至3000度微調3%；住宅用電1001度以上調漲10％、小商店3001度以上調漲5%。

此次電價調整後，住宅用戶每度電將從2.61元，調升至每度2.65元，產業面則從每度2.91元，調至每度3.38元。整體受影響用戶達1493萬戶，不受影響者則有1316萬戶。

對此，趙少康痛批，民進黨拒絕核電、堅持燃氣，又為了選舉壓制電價，讓台電、中油分別虧損上千億，今天召開的電價審議委員會決定，下半年電價報復性大漲，平均漲幅11%，產業大戶更要漲17%。明明是因為政府施政方向錯誤，導致台灣的電又缺又貴，卻要全民的荷包共同承擔。

趙少康指出，電價漲一定會帶動民生物價跟著再漲一波，等於變相減薪，苦日子真是過不完，因為稅收超徵，在野黨強力要求下，政府拖拖拉拉才願意還稅於民，如今，6000元還沒拿到，電價、物價就齊漲，已經吃掉了6000元。

趙少康說，蔡英文「10年不漲電價」的承諾跳票再跳票，王美花「缺電發雞排」的保證也跳票再跳票，這些人官照做，大停電就減免幾塊錢電費了事，中華民國長期建立的責任政治典範被破壞殆盡。

趙少康也說，蔡政府為了討好民眾，掩耳盜鈴宣傳多數家庭用戶的電價不會漲，以調漲工商大用電戶的電價為主，但是「賠錢的生意沒人做」，商人一定會把增加的成本轉嫁給消費者，或者為了確保獲利，原本計畫加的薪資或福利就打住了，最後還是小老百姓倒楣。

趙少康認為，錯誤的政策比貪汙更可怕，一個「非核家園」神主牌，讓台灣光電發展又黑又金，台電以及中油去年一年虧損5000億導致國庫空虛，今年還要再虧5000億，漲電價讓萬物齊漲苦了民生，國庫吸收了大部分虧損，還好意思說漲的比別國少，蔡英文還不趕快改變錯誤能源政策回頭是岸？

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