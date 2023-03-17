電價調漲救虧損？台電：降至千億挑戰仍高、估挹注600億
電價費率審議會於今（17）日召開，宣布平均電價調漲11%，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17％，而產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%。外界關切「雙位數的調幅，將如何挹注台電虧損？」對此，台電官員表示，此次漲價預估可挹注台電600億元，但是否會有機會將虧損壓至千億元以下，官員坦言「不無可能，但挑戰性非常高。」
記者鄭妤安／台北報導
經濟部今日下午2點召開電價費率審議會，傍晚5點由經濟部次長林全能主持電價費率審議會後記者會，宣布平均電價調漲11%，每度電從平均單價2.8064元上升至3.1154元。住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲。住宅701至1000度、小商店1501至3000度微調3%；住宅用電1001度以上調漲10％、小商店3001度以上調漲5%。
經濟部說明，近期國際燃料價格雖有回跌，但仍是高檔，2022年台電公司每賣1度電就虧損1.2元，為減少台電虧損及由較有能力者負擔較多電費的原則下進行調整。因此審議會決定，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲其電價17％，而產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，低於產業高壓的調幅。
國際燃料價格高漲，台電虧損越滾越大，台電去年帳上虧損2675億，預估今年虧損將高達3200億，加起來衝破5千億，行政院日前通過役後特別預算條例，其中，將再挹注台電500億，加上原本增資1500億，共計將有2000億元經費，盼能使電費維持在合理的價位。
然而，今日電價決議調漲雙位數，台電表示，此次漲價預估可挹注台電600億元，但是否會有機會將虧損壓至千億元以下，官員坦言「不無可能，但挑戰性非常高」，不過，主要仍需觀察未來燃料走勢。