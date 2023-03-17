經典賽／日本對義大利達比修接力登板！美媒嘆：這不公平

中職／悍將「誤事」丟3分非自責分　熱身賽首戰不敵桃猿

▲樂天「大物捕手」宋嘉翔。（資料照片）
▲樂天「大物捕手」宋嘉翔。（資料照片）

記者簡名杉/綜合報導

中華職棒34年官辦熱身賽第一天，就迎來暌違19年的三地開打，春訓基地都在嘉義的樂天桃猿與富邦悍將今晚在嘉義市立棒球場交手，首場熱身賽兩隊得分都不高，但猿隊把握悍將在5、6兩局發生的守備失誤，陸續攻下3分，終場桃猿成功以4比1擊敗悍將，收下熱身賽開門紅。

我是廣告 請繼續往下閱讀

兩隊今晚都推出洋投先發，由猿隊的新面孔洋投威達爾對決悍將老面孔洋投安得勝，安得勝在第3局發生危機，被猿隊首棒打者「大物捕手」宋嘉翔敲安，並靠著隊友的滾地球站上得點圈，接著安得勝面對猿隊第九棒林智平，被敲出一支穿越中外野的滾地安打，失掉今晚富邦悍將第一分。


5局上，悍將換上新秀黃保羅投球，但一登板就對該局猿隊首棒打者邱丹投出四壞球保送，下一棒宋嘉翔打出滾地球，卻造成悍將的守備失誤，形成一、二壘有人，此時猿隊發動雙盜壘，再度造成悍將的守備失誤，原本在二壘的邱丹靠著悍將的連續失誤，兵不血刃跑回本壘得分，宋嘉翔也趁機跑上三壘，並靠著楊晉豪的安打跑回本壘得分，猿隊取得3分領先。


雖然5局下悍將馬上靠著王正棠的長打追回一分，但他卻在6局上猿隊進攻時發生接球失誤，成為悍將單場第3次失誤，後續猿隊宋嘉翔再敲出長打送回王正棠失誤送上壘的跑者，將比分差拉開到3分，並成功守下悍將的反撲。


猿隊今晚打出8支安打，但包含楊晉豪、林泓育以及宋嘉翔都有單場雙安的好表現，而整場比賽換上6名投手，僅有第二任投手王溢正被敲出長打失一分，其餘都沒有失分紀錄。


悍將整場比賽安打數跟猿隊一樣有8支，剛打完經典賽歸隊的一壘手范國宸跟二壘手王正棠都繳出單場雙安，但兩人也都發生守備失誤，導致球隊失分，並且整隊攻勢沒能串連，都是悍將本場比賽輸球的原因。

中職／味全單局打12人轟7分　官辦熱身賽首戰順利擒獅

中職／惜敗古巴經典女孩全哭了　直言大家都不放棄最感動

中職／駁斥離開啦啦隊傳聞　峮峮：很喜歡這個大環境

中職／兒童樂園開季活動！球星、啦啦隊共襄盛舉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀