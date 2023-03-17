中職／悍將「誤事」丟3分非自責分　熱身賽首戰不敵桃猿

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兩隊今晚都推出洋投先發，由猿隊的新面孔洋投威達爾對決悍將老面孔洋投安得勝，安得勝在第3局發生危機，被猿隊首棒打者「大物捕手」宋嘉翔敲安，並靠著隊友的滾地球站上得點圈，接著安得勝面對猿隊第九棒林智平，被敲出一支穿越中外野的滾地安打，失掉今晚富邦悍將第一分。
5局上，悍將換上新秀黃保羅投球，但一登板就對該局猿隊首棒打者邱丹投出四壞球保送，下一棒宋嘉翔打出滾地球，卻造成悍將的守備失誤，形成一、二壘有人，此時猿隊發動雙盜壘，再度造成悍將的守備失誤，原本在二壘的邱丹靠著悍將的連續失誤，兵不血刃跑回本壘得分，宋嘉翔也趁機跑上三壘，並靠著楊晉豪的安打跑回本壘得分，猿隊取得3分領先。
雖然5局下悍將馬上靠著王正棠的長打追回一分，但他卻在6局上猿隊進攻時發生接球失誤，成為悍將單場第3次失誤，後續猿隊宋嘉翔再敲出長打送回王正棠失誤送上壘的跑者，將比分差拉開到3分，並成功守下悍將的反撲。
猿隊今晚打出8支安打，但包含楊晉豪、林泓育以及宋嘉翔都有單場雙安的好表現，而整場比賽換上6名投手，僅有第二任投手王溢正被敲出長打失一分，其餘都沒有失分紀錄。
悍將整場比賽安打數跟猿隊一樣有8支，剛打完經典賽歸隊的一壘手范國宸跟二壘手王正棠都繳出單場雙安，但兩人也都發生守備失誤，導致球隊失分，並且整隊攻勢沒能串連，都是悍將本場比賽輸球的原因。