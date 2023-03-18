電價調漲！平均電價漲幅為11％　住宅用電700度以下不漲

洪申翰分析漲電價細節　揭比馬英九政府細緻、負責任多了

▲洪申翰表示，新的電價調整方案，比國民黨時代公平、負責任很多。（圖／記者黃宣尹攝）
▲洪申翰表示，新的電價調整方案，比國民黨時代公平、負責任很多。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

經濟部17日拍板4月起新版電價，平均漲幅達11%，引發國人關注。長年關注能源議題的民進黨立委洪申翰對此表示，這次提出的方案，如果跟馬英九政府時代相比，其實細緻非常多，他清楚被調整電價的朋友都不會是開心的，但看到審議出爐的這個方案，真的比還是國民黨時代公平也負責任很多。

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▲前總統馬英九執政8年爭議不斷。（圖／資料照）
▲馬英九過去執政8年爭議不斷。（圖／資料照）
洪申翰說，國際燃料價格在過去兩年因為烏俄戰爭而持續高漲，而且漲幅是以倍數計算，所以幾乎所有國家的電價都是大大大漲，而台灣在過去兩年可說是調幅最最最低的國家之一；現在在野黨有一種指控，好像電價如果調漲就是不負責任，「我真的無法同意」。

談到經濟部公布新的電價調整方案，洪申翰認為，一個想要負責任的政府，在這麼強烈的外部國際能源情勢衝擊後，該做的是應該要盡可能基於公平原則，最優先保障比較脆弱或最敏感的基層經濟群體，再讓有能力負擔的人多承擔一點，以平衡漲幅。

洪申翰說，仔細看這次的調整方案，由於服務業都是內需產業，消費者都在國內，會直接連動國內的民生物價與通膨，所以盡量不調或微調；製造業多是出口，主要是跟國際競爭對手的能源成本比較，因為韓國等國的電價都漲得比台灣多不少，所以調幅比服務業高，但也不會高於韓國或主要競爭對手。

另外，民生住宅的大戶、豪宅就多承擔一些，但較小的住戶也盡量不調或微調。所以超過九成的住戶不受影響。

洪申翰說，這次提出的方案，如果跟馬英九政府時代相比，其實細緻非常多。當時馬政府是住、商業、工業全面調漲，就算服務業電價本就比較高，而且會更大幅度影響通膨，還是等比例的調高，不去為了緩解衝擊做努力。

洪申翰表示，他清楚被調整電價的朋友都不會是開心的，但說真的，看到傍晚審議出爐的這個方案，真的比還是國民黨時代公平也負責任很多。

洪申翰希望，在電價調整的同時，經濟部也該同時拿出更好的節電優惠或是補助，來幫助用戶更有效率地用電。如果電價調高一點，但用電可以更有效率、更少，其實付出去的電費也可能還是會持平，或是減少漲幅。

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