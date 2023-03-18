洪申翰分析漲電價細節　揭比馬英九政府細緻、負責任多了

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談到經濟部公布新的電價調整方案，洪申翰認為，一個想要負責任的政府，在這麼強烈的外部國際能源情勢衝擊後，該做的是應該要盡可能基於公平原則，最優先保障比較脆弱或最敏感的基層經濟群體，再讓有能力負擔的人多承擔一點，以平衡漲幅。
洪申翰說，仔細看這次的調整方案，由於服務業都是內需產業，消費者都在國內，會直接連動國內的民生物價與通膨，所以盡量不調或微調；製造業多是出口，主要是跟國際競爭對手的能源成本比較，因為韓國等國的電價都漲得比台灣多不少，所以調幅比服務業高，但也不會高於韓國或主要競爭對手。
另外，民生住宅的大戶、豪宅就多承擔一些，但較小的住戶也盡量不調或微調。所以超過九成的住戶不受影響。
洪申翰說，這次提出的方案，如果跟馬英九政府時代相比，其實細緻非常多。當時馬政府是住、商業、工業全面調漲，就算服務業電價本就比較高，而且會更大幅度影響通膨，還是等比例的調高，不去為了緩解衝擊做努力。
洪申翰表示，他清楚被調整電價的朋友都不會是開心的，但說真的，看到傍晚審議出爐的這個方案，真的比還是國民黨時代公平也負責任很多。
洪申翰希望，在電價調整的同時，經濟部也該同時拿出更好的節電優惠或是補助，來幫助用戶更有效率地用電。如果電價調高一點，但用電可以更有效率、更少，其實付出去的電費也可能還是會持平，或是減少漲幅。