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經典賽／韌性超強墨西哥！克服4分落後逆轉波多黎各闖4強

▲墨西哥逆轉波多黎各闖進四強（圖／美聯社／達志影像）
▲墨西哥逆轉波多黎各闖進四強（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2023世界棒球經典賽「亞洲組」複賽全部結束，今天「美國組」複賽正式開戰，首戰由C組龍頭墨西哥隊對決前一場比賽「樂極生悲」傷了守護神Edwin Díaz的D組第二波多黎各，賽前波多黎各把Díaz的球衣掛在休息室，帶著他的精神一起奮戰，並且「化悲憤為力量」，首局面對墨西哥隊先發王牌Julio Urías就狂敲兩轟，打下4分，但墨西哥隊沒有放棄，整場比賽不斷追趕，戰局在第7局「豬羊變色」，墨西哥在滿壘兩出局後的連續安打，將比數超前，藉著該局的攻勢，最後墨西哥就以5比4逆轉波多黎各，成功收下隊史首張四強門票，將面對強敵日本。

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波多黎各隊首局就發動猛攻，二棒Kike Hernández選到四壞球保送上壘，第三棒Nelson Velázquez的二遊間穿越安打，將Hernández送上三壘，並由第四棒Emmanuel Rivera的高飛犧牲打將Hernández打回本壘，為波多黎各先馳得點。


得到第一分之後，波多黎各沒有就此罷休，下一棒「內野魔術師」Javier Báez隨即扛出一支反方向的兩分砲，接續的Eddie Rosario再補上陽春砲「背靠背開轟」，單局波多黎各扛了兩轟打下4分。


然而落後4分的墨西哥，並沒有就此放棄，在2局、4局分別靠著Isaac Paredes的陽春砲，以及Alex Verdugo在滿壘時的適時安打，追回2分，第7局更是發起「絕地大反攻」，波多黎各換上Edwin的弟弟Alexis Díaz上場後援，卻被Austin Barnes敲出長打後連送兩次保送，把壘包填滿。


此時波多黎各隊總教練Yadier Molina緊急換上Jorge López救火，但他卻讓火越燒越大，雖然接連解決兩位打者，但在兩出局後Paredes又跳出來，擊出左外野2分打點平飛安打追平比分，下一棒的Luis Urías再補上一支右外野方向的德州安打，墨西哥單局打下3分將比數超前，此後波多黎各沒能再追回落後，以一分之差落敗。


本場比賽墨西哥隊王牌Urías先發首局就狂失4分，但最後仍用60球投完4局，沒有再增加失分，被打出5支安打、失掉4分自責分、送出2次三振，而波多黎各隊此役同樣推出王牌Marcus Stroman先發，共用68球投4.1局，同樣被打出5支安打，但僅失2分，兩人都無關勝敗，最後是由波多黎各的López吞下敗投。


今天墨西哥隊第五、六、九棒Isaac Paredes、Luis Urías、Austin Barnes皆有單場雙安打的表現，其中Paredes包含一支陽春砲以及7局的追平安打，打下3分打點，是墨西哥隊本場比賽贏球的最大功臣，而波多黎各隊Báez此役繳出3安猛打賞的表現，首局就敲出一支兩分砲，但火燙的手感卻沒能幫球隊贏球。



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