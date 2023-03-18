經典賽／韌性超強墨西哥！克服4分落後逆轉波多黎各闖4強

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波多黎各隊首局就發動猛攻，二棒Kike Hernández選到四壞球保送上壘，第三棒Nelson Velázquez的二遊間穿越安打，將Hernández送上三壘，並由第四棒Emmanuel Rivera的高飛犧牲打將Hernández打回本壘，為波多黎各先馳得點。
得到第一分之後，波多黎各沒有就此罷休，下一棒「內野魔術師」Javier Báez隨即扛出一支反方向的兩分砲，接續的Eddie Rosario再補上陽春砲「背靠背開轟」，單局波多黎各扛了兩轟打下4分。
然而落後4分的墨西哥，並沒有就此放棄，在2局、4局分別靠著Isaac Paredes的陽春砲，以及Alex Verdugo在滿壘時的適時安打，追回2分，第7局更是發起「絕地大反攻」，波多黎各換上Edwin的弟弟Alexis Díaz上場後援，卻被Austin Barnes敲出長打後連送兩次保送，把壘包填滿。
此時波多黎各隊總教練Yadier Molina緊急換上Jorge López救火，但他卻讓火越燒越大，雖然接連解決兩位打者，但在兩出局後Paredes又跳出來，擊出左外野2分打點平飛安打追平比分，下一棒的Luis Urías再補上一支右外野方向的德州安打，墨西哥單局打下3分將比數超前，此後波多黎各沒能再追回落後，以一分之差落敗。
本場比賽墨西哥隊王牌Urías先發首局就狂失4分，但最後仍用60球投完4局，沒有再增加失分，被打出5支安打、失掉4分自責分、送出2次三振，而波多黎各隊此役同樣推出王牌Marcus Stroman先發，共用68球投4.1局，同樣被打出5支安打，但僅失2分，兩人都無關勝敗，最後是由波多黎各的López吞下敗投。
今天墨西哥隊第五、六、九棒Isaac Paredes、Luis Urías、Austin Barnes皆有單場雙安打的表現，其中Paredes包含一支陽春砲以及7局的追平安打，打下3分打點，是墨西哥隊本場比賽贏球的最大功臣，而波多黎各隊Báez此役繳出3安猛打賞的表現，首局就敲出一支兩分砲，但火燙的手感卻沒能幫球隊贏球。
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