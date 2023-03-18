國民黨選策會人選爭議 蔣萬安挺侯友宜：廉者民之表也
國民黨中央日前針對2024大選，提出選策會相關人選名單，其中針對台南市前議長李全教以及立委傅崐萁能夠名列選策會，引發各界質疑聲浪不斷。其中參選總統呼聲相當高的新北市長侯友宜，更是向黨中央高喊「拒絕黑金」反對傅崐萁名列選策會。對此台北市長蔣萬安今（18）日上午與侯友宜同出席公開活動時，也表達力挺侯友宜反黑金的立場，直言「廉者民之表也，國民黨應該要堅持它應有的價值。」
記者丁上程／新北報導
蔣萬安與侯友宜今日上午於新北市三重，參與環狀線北環段CF680B區段標開工動土典禮，並於會前接受媒體訪問。過程中蔣萬安也被問到對於國民黨中央選策會人選爭議的看法，對此蔣萬安也強調，自己與侯友宜「清廉、反黑金」的態度是一致的，國民黨也應該要堅持它應有的價值，來積極回應民眾的期待。
蔣萬安說，唯有堅持既有價值，積極回應人民期待，並且符合社會的標準，才有機會在接下來的大選中贏回人民的信任。「昨天到今天，我也看到朱主席跟黨中央，對於各界的聲音做了回應，說要修正選策會的名單，對於這樣的民意，國民黨必須要謹記在心。」蔣萬安說，這樣的修正本來就應該要這樣做，也應該給予朱立倫與黨中央一些鼓勵。
「侯友宜加油，台北加油，新北加油，雙北好，台灣好。」蔣萬安說，除了清廉反黑金的態度與侯友宜一致外，在雙北相關共同的建設上面，雙方都用實際的行動來推動，來展現決心，「以市民的利益為最優先的考量，我想這是我們共同的目標。」