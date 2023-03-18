陳建仁談電價上漲、水情吃緊狀況 點名王美花補充說明
電價調漲、中南部水情吃緊引發國人關注。行政院長陳建仁今（18）日視察「中部大甲溪水情」時受訪表示，電價調漲兼顧民生、產業，希望大家節約用電，也能適應新的電價調整；面對旱災，目前水源調度相當成功，呼籲大家節約用水。此外，陳建仁也請在一旁的經濟部長王美花針對電價、水資源等做補充說明。
記者黃宣尹／綜合報導
陳建仁說，俄烏戰爭以後，國際燃料價格大幅上升，各國都調高電價，我國為了要顧慮物價穩定，其實台電成本遠高於電價的收入。這次調整的過程當中，電價審議委員會已經做出決定，有93%民生用戶、學校都沒調整。
陳建仁也說，政府也檢討上半年產業用電量少於10%的產業都減半調漲，顧民生、顧產業。他也要呼籲全民節約用電，更希望這次電價調整大家能適應。
談到中南部水情吃緊的影響？陳建仁說，因應極度氣候變遷，全世界各國都面臨乾旱問題，政府超前佈署，運用前瞻建設計畫，已經開始整建很多抗旱水井，效果顯著。
陳建仁說，希望大家能夠一起努力，多找水、多省水。這次旱災情形比2021年百年大旱沒有下雨的時間更長，但水源調度相對來講是成功的，期盼能度過難關。
另外談到戰備時藥物準備，陳建仁說，俄烏戰爭之後，在中國不斷武力恫嚇之下，政府就體會到要有戰略藥物整備，衛福部也超前佈署做很好的規劃。目前戰備物資採購、儲存、整備都做得相當完善。