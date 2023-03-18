中職／兄弟上半季6大主題日發表！將與阪神合作主題日

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中信兄弟去年達成二連霸佳績，今年繼續往三連霸之路邁進！4/1(六)開幕戰「最強三連霸黃潮」將於中信兄弟主場－臺中洲際棒球場為今年熱血棒球季揭開序幕！於當日內野進場即可兌換「2023中信兄弟主題日集章手冊」，集滿2023所有主題日印章，即可於季末領取「2023紀念球與球座組」。
4/2(日)「Forever 23」對你來說「23」的意義是什麼？是永遠的火星恰？是永遠的人氣王？是兄弟永遠的彭政閔。不論23在你的生活中扮演什麼角色，這次我們都需要你！兄弟們4/2一起進場找回對23的感動，一同在洲際棒球場留下對23最美好的回憶。
4/22 (六)-4/23(日) 「B Party 親子嘉年華」最適合親子同樂的主題日又來啦！It's PARTY time! 中信Family邀請大家穿上最特別的服裝一起來參加，場內外將有各種歡樂體驗活動，記得帶上大寶小寶一起來球場放電，一票玩到底，就在B Party!
5/6(六)-5/7(日)「是誰住在深海的大鳳梨裡～海綿寶寶！」中信兄弟與知名卡通「海綿寶寶」攜手於臺中洲際棒球場舉辦聯名主題日「海綿寶寶超級試煉會」！幽默風趣的海綿寶寶遇上中信最強幼稚園的兄弟們會發生什麼驚奇有趣的事件呢？另外，中信兄弟也將推出聯名主題球衣與一系列商品！
5/27(六)-5/28(日)「Say yes! 中信兄弟迺夜市」主題日，此為「2022【Zespri奇異果爪爪鄉民大會】✘行銷躺著過 PM換你做！」活動中，球迷票選出最想要舉辦的主題，逛夜市是全台灣人民從小到大都喜歡的休閒，如同觀看棒球比賽，深植在每位台灣人心中，一起來洲際球場逛夜市吧！
6/10(六)-6/11(日)則是由2019年廣獲好評，球迷不斷敲碗希望再次舉辦的「阪神甲子園球場日」，今年「六甲颪」將再度響遍洲際棒球場！不用到大阪，就讓你彷彿置身於阪神甲子園球場，最道地的日本看球體驗，都在「阪神甲子園球場日」！
6/22(四)-6/24(六)「Zespri Fresh Day」最新鮮的應援方式！踏進球場為勝利喝采！讓營養小金礦從早晨開啟你整天滿滿活力，準備好晚上跟兄弟們一起天天Zespri，拿下比賽勝利！站出來大聲應援，在棒球場享受最新鮮的體驗吧！Zespri Fresh Day, Join the Fresh Game!
此次開放4/1(六)-7/2(日)中信兄弟主場賽事門票販售（6/10-6/11「阪神甲子園球場日」除外，詳細售票資訊將另行公告），將於3/20(一)12:30在中信兄弟售票網、售票APP開放「2023洲際季票」優先購票，3/20(一)18:30開放「2023猛象會、艾樂粉會」優先購票，3/21(二)12:30起開放「2023親子象會」優先購票，3/21(二)17:00起開放「2023享象悠遊卡」優先購票，3/21(二)21:00開放「中信兄弟聯名卡（邀約制）」優先購票，3/22(三)12:30於中信兄弟售票網、售票APP及7-11 ibon售票機台全面開放購票！洲際球場家庭席也將於全面開放售票時同步販售。另外，洲際及澄清湖球場平日不開放上層座位區，假日遇主題日皆會開放上層座位區，歡迎踴躍購買預售票，減少現場排隊等待時間。
【2023中信兄弟上半季主題日】
⚾ 4/1(六)17:05對戰樂天桃猿、4/2(日)17:05對戰味全龍
《開幕週：「最強三連霸黃潮」&「Forever 23」》
⚾ 4/22(六)17:05對戰富邦悍將、4/23(日)14:05對戰味全龍
《B Party親子嘉年華》
⚾ 5/6(六)17:05對戰富邦悍將、5/7(日)14:05對戰富邦悍將
《海綿寶寶超級試煉會》
⚾ 5/27(六)17:05對戰統一7-ELEVEn獅、5/28(日)17:05對戰樂天桃猿
《Say yes! 中信兄弟迺夜市》
⚾ 6/10(六)-6/11(日)17:05對戰樂天桃猿
《阪神甲子園球場日》
⚾ 6/22(四)-6/23(五)17:05對戰富邦悍將、6/24(六)17:05對戰統一7-ELEVEn獅
《Zespri Fresh Day》