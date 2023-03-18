慶幸33年前參與野百合學運 林佳龍盼下一代「民主接力」
今年是野百合學運33周年，隸屬野百合學運世代的總統府秘書長林佳龍表示，每一代的青年，都有自己的課題，如果自己這一代人的課題，是要實現屬於台灣人的民主，那麼這一代青年擔負的責任，就是要將台灣人的民主，昇華為全世界民主陣營的共同資產；林也說，自己慶幸過去在關鍵時刻做出關鍵行動，也相信在民主接力的過程中，年輕人會持續守護台灣，為台灣走出卓越格局。
記者黃宣尹／台北報導
林佳龍說，33年前的野百合學運，大家訴求解散萬年國會的場景還歷歷在目。轉眼間，台灣民主已是而立之年，新世代陸續加入深化台灣民主的行列，儘管全球民主仍面臨考驗，然而台灣民主已是世界的典範，台灣將持續堅持民主與自由的體制。
林佳龍說，每一代的青年，都有自己的課題，他相信，青年人永遠是國家發展重要的力量。如果自己這一代人的課題，是要實現屬於台灣人的民主，那麼這一代青年擔負的責任，就是要將台灣人的民主，昇華為全世界民主陣營的共同資產，讓台灣的民主，成為世界的民主。
林佳龍說，台灣身處民主陣營和專制陣營之間，不論在地緣軍事、科技產業等層面都是動見觀瞻。台灣有引以為傲的民主體制，也有被世界依賴的科技技術，不管是民主政治還是經濟產業，台灣需要世界，也被世界需要。
林佳龍說，野百合33週年，對他這代而言，是慶幸在關鍵時刻做出關鍵行動，他也深信，在民主接力的過程，年輕人會持續守護台灣、守護家園，團結為台灣走出卓越格局。