陳建仁視察水情　盧秀燕自比烏鴉：水利署莫報喜不報憂

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水利署長賴健信簡報時指出，去年即超前佈署，目前已是枯水期的中後期，對比2年前百年大旱，中部的水情還很不錯，大甲溪的德基水庫水位60%、大安溪的鯉魚潭45%，還有地下水、伏流水可供充裕調度。除了鳥嘴潭工程將完工、大安溪和大甲溪的連通管路也可望提前完工。
接下來上台的盧秀燕卻不以為然，她先感謝王美花2年前竭盡全力幫台中度過百年大旱危機，但也強調2年前遇到的困難歷歷在目，市民餘悸猶存，自己必須扮演烏鴉的角色。她認為水利署報喜不報憂，怎知接下來不會遇到千年大旱？面對全國氣候異常，若今年乾旱落在夏天，將如何因應？
她說目前的水源調度，15%來自地下水，台中已封井幾十年，如今為因應旱象開始鑿井，會不會造成地層下陷？中部現在還是水情充裕的藍燈，她極力主張提前轉燈號，否則民眾不會想節水。經費近2百億的兩溪水管互相連通，要115年才能調度，但地方比較想了解今年將如何因應，而非遠水的進度。
王美花主動緩頰，指台中地下是石礫層，水非常乾淨，百年大旱時抽取建築用水和地下井因應，當年的8月豐水期就全部挹注回來了，沒有地層下陷問題，此後也一直監測中。她強調經過百年大旱，中央重新思考水源的調度與操作，必須兼具創新與科學，水利署同仁24小時都在思考維持各地穩定供水，也不斷和農水署討論，如何將水庫水量保留在最高。下星期中央第二次應變會議，將把調整燈號、提醒大家節約用水列為第一個討論項目。
陳建仁則舉美國加州今年1月解除長達3年乾旱期、3月就豪雨成災為例，強調面對氣候變遷已是全世界各國的嚴峻考驗。去年8月起，水利署判斷中南部水源可能不夠，即已超前佈署、每天增加供水200萬噸、中央和地方會攜手打造更堅韌的台灣。