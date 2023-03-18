BLACKPINK來台海撈4.3億！不只專機超貴 飯店價格更驚人
韓國人氣女團BLACKPINK將於18、19日於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦為期兩天的「BORN PINK」世界巡迴演唱會，將近9萬張門票全賣光，可見4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa魅力無法擋，估計此趟來台至少海撈4.3億。此外，BLACKPINK經紀公司YG娛樂不僅大手筆租專機，每小時最貴要價1萬5000元美金（約新台幣48萬元），據傳四姝今晚將下榻高雄前鎮5星級「洲際酒店」，而總統套房的驚人價位也曝光了。
記者郭佩蓉/綜合報導
BLACKPINK於今明兩晚在高雄開唱，四人確定搭私人飛機來台，根據航空業界人士向《NOWnews今日新聞》透露，私人飛機會提供空服員機上服務，每台飛機可乘載16位貴賓，但價位會依機型、哩程、天數不同來定價，1小時最低為5000元美金（約新台幣15萬元），最貴則是1萬5000元美金（約新台幣48萬元）。
此外，據傳BLACKPINK四位成員今晚將入住位於高雄前鎮區的5星級酒店「洲際酒店」，以BLACKPINK大勢女團的地位來看，若真的住在洲際酒店，應該是住在特殊房型總統套房。事實上，洲際總統套房在官網上是查不到資料與價錢的，根據YouTuber「Nissie陳妮絲」先前在YouTube頻道發出的「體驗高雄洲際總統套房」影片，一晚要價25萬9千元，房價相當驚人。