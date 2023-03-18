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BLACKPINK來台海撈4.3億！不只專機超貴　飯店價格更驚人

▲BLACKPINK來台開唱，估計海撈4.3億；此外，不只專機一小時要價48萬，據傳下榻飯店一晚價格更是驚人。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK來台開唱，估計海撈4.3億；此外，不只專機一小時要價48萬，據傳下榻飯店一晚價格更是驚人。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK將於18、19日於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦為期兩天的「BORN PINK」世界巡迴演唱會，將近9萬張門票全賣光，可見4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa魅力無法擋，估計此趟來台至少海撈4.3億。此外，BLACKPINK經紀公司YG娛樂不僅大手筆租專機，每小時最貴要價1萬5000元美金（約新台幣48萬元），據傳四姝今晚將下榻高雄前鎮5星級「洲際酒店」，而總統套房的驚人價位也曝光了。

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▲BLACKPINK來台灣了！歌迷在網路上瘋傳女神們將有可能入住高雄洲際酒店或高雄萬豪酒店。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK來台灣了！歌迷在網路上瘋傳女神們將有可能入住高雄洲際酒店。（圖／BLACKPINK臉書）
BLACKPINK於今明兩晚在高雄開唱，四人確定搭私人飛機來台，根據航空業界人士向《NOWnews今日新聞》透露，私人飛機會提供空服員機上服務，每台飛機可乘載16位貴賓，但價位會依機型、哩程、天數不同來定價，1小時最低為5000元美金（約新台幣15萬元），最貴則是1萬5000元美金（約新台幣48萬元）。

▲（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
▲BLACKPINK於今明兩晚在高雄開唱，四人確定搭私人飛機來台。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
此外，據傳BLACKPINK四位成員今晚將入住位於高雄前鎮區的5星級酒店「洲際酒店」，以BLACKPINK大勢女團的地位來看，若真的住在洲際酒店，應該是住在特殊房型總統套房。事實上，洲際總統套房在官網上是查不到資料與價錢的，根據YouTuber「Nissie陳妮絲」先前在YouTube頻道發出的「體驗高雄洲際總統套房」影片，一晚要價25萬9千元，房價相當驚人。

▲據傳BLACKPINK四位成員今晚將入住位於高雄前鎮區的5星級酒店「洲際酒店」。（圖／翻攝自洲際酒店官網）
▲據傳BLACKPINK四位成員今晚將入住位於高雄前鎮區的5星級酒店「洲際酒店」。（圖／翻攝自洲際酒店官網）



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