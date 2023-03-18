反黑金政治引黨內選策會紛擾 侯友宜：立場跟態度永不變
針對國民黨在發布選策會成員後發文反對黑金政治引發的效應，新北市長侯友宜今（18）日與台北市長蔣萬安出席捷運北環線環蘆洲三重段開工動土典禮時表示，自己從警以來就是面對黑道、面對惡勢力，「永不接受妥協」，這是他40幾年來的價值，也是內心最捍衛的，強調面對黑金問題，打從內心一定會站出來，「勇於說不」表示立場跟態度，呼籲黑金的問題每天都要去關注跟面對，只要大家齊心齊力，問題一定可以解決。
記者吳嘉億／新北報導
針對昨日在發文後，是否有與國民黨主席朱立通過電話？侯友宜受訪時表示，主席昨天有跟他通過電話，最重要大家一致性對黑金是痛惡的，也拒絕黑金復辟，強調一定會齊心齊力面對這個問題，把它做更效率的解決溝通，能夠更符合人民期待。
媒體記者也接連問到選策會成員之一的立法委員傅崑萁，對於昨天召開記者會呼籲侯盡快表態，以及若選情不盡理想，侯可以來接管選策會等話題。對此，侯友宜都簡短回應，僅以「別人的意見都給予尊重」、「謝謝大家的關心」等一句話帶過。
至於朱立倫提說成立提名委員會，邀請重要縣市首長加入。侯友宜則是回應說到，面對所有的問題，相信主席都會不斷的去改變，讓民眾期待政黨是一個清新有改革的，用這股力量一起共同面對；強調用什麼方式，只要是清新改革符合人民的期待，他都樂見，也願意一起共同面對。