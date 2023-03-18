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水情拉警報、水庫發電影響蓄水？水利署澄清說明

▲外界質疑德基水庫發電會影響水庫蓄水，水利署澄清，放水主要目的為供應下游用水，需多少就放多少，不會浪費水源。圖為3月18日水庫蓄水狀況。（圖／擷取自台灣水庫即時水情）
▲外界質疑德基水庫發電會影響水庫蓄水，水利署澄清，放水主要目的為供應下游用水，需多少就放多少，不會浪費水源。圖為3月18日水庫蓄水狀況。（圖／擷取自台灣水庫即時水情）

記者許家禎／台北報導

中南部水情拉警報，偏偏臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」卻點出，春雨將延後，未來10天雨勢仍集中在北部、東部，中南部還看不到有較大雨勢的訊號。針對抗旱，水利署今（18）日表示，因應氣候變遷，自去（2022）年8月起即啟動防旱工作，德基水庫目前還有60%蓄水量，未來將不時滾動檢討。而外界質疑德基水庫發電會影響水庫蓄水，水利署澄清，放水主要目的為供應下游用水，需多少就放多少，絕對不會浪費水源。

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行政院長陳建仁今日在台中市長盧秀燕、經濟部長王美花及水利署長賴建信陪同下，赴馬鞍壩視察大甲溪系列堰壩運轉及水情狀況，立法院副院長蔡其昌及立委江啟臣也與會。陳建仁提醒相關單位務必審慎因應氣候變遷影響，密切掌握水情變化，加強各項調度節水措施，全力延長水庫供水時程，以保障中部地區民眾用水。

水利署指出，因應氣候變遷，強化供水穩定，水利署自去年8月起，即啟動相關防旱工作，使得大甲溪德基水庫目前還有60%蓄水量，為因應未來降雨不確定性，將滾動檢討審慎應對。

針對地方疑慮德基水庫發電是否會影響水庫蓄水，水利署表示，德基水庫為臺中地區重要水利設施，放水主要目的以供應下游用水為主，需多少就放多少，而且德基水庫放的水，不是只有石岡壩可以存，還有青山、谷關、天輪及馬鞍等堰壩，至少350萬噸的空間可供調配，再由最下游的石岡壩調配提供民生、產業及農業使用，先前因應作物生長需求，於整田期放水量較多，在下游系列堰壩調配，絕對不會浪費水源。

水利署指出，台中地區目前久旱未雨，德基水庫集水區距離前一場200毫米以上大雨，也已超過580天，氣候變遷下降雨情境雖然如此嚴峻，但署內自去年8月即展開水庫出水管控、農業加強灌溉管理及區域調度等各項防旱應變措施，目前德基蓄水量比5年同期平均多約2千萬噸，供水尚為穩定；惟為因應後續降雨不確定性，且為提醒國人節約用水，需要再提前因應擴大節水措施。

水利署指出，中部地區各項抗旱水源如大安溪伏流水、抗旱水井及鳥嘴潭人工湖第一期供水等，均已完成整備並上場防旱。此外，水利署正持續趕辦大甲大安溪聯通管工程，未來完成後不僅可提升大安溪及大甲溪水源聯合運用，還可增加供水每日25.5萬噸，對於大台中地區供水穩定有極大助益，水利署後續也會持續推動再生水、海淡水、伏流水等多元水源及加強區域水源調度及備援，以強化全台抗旱供水韌性，提升供水安全。


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