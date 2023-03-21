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啦啦隊10位新女神降臨！「台韓大對決」誰才是今年最大咖

▲中華職棒每個啦啦隊都做出重大補強，還有南韓女神降臨台灣，究竟誰才是球迷心中最大咖呢？（圖／翻攝IG）
▲中華職棒每個啦啦隊都做出重大補強，還有南韓女神降臨台灣，究竟誰才是球迷心中最大咖呢？（圖／翻攝IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

中華職棒2023即將開打，除了每隊明星球員都在備戰以外，各隊的啦啦隊也相繼做出重大補強，不僅拚顏值、拚話題、拚流量，還要拚票房，吸引球迷進場看球，打造啦啦隊的大聯盟。對此《NOWnews今日新聞》也特別整理今年最具話題性的10位新加入的啦啦隊女神，開放給球迷網友們票選，究竟誰才是大家心中認為最驚豔、最大咖的女神呢？

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號稱台灣啦啦隊界的天花板樂天女孩Rakuten Girls，今年不僅一口氣從百人之中選出7位最頂尖的練習生，還飛到韓國親自簽下人氣啦啦隊女神李多慧，震撼外界。緊追在後的Passion Sisters則簽下2位人氣超高女孩君白、曼容，顏值戰力再度飆高。

近年意外捧紅陣上多位素人女孩的Dragon Beauties小龍女，也宣布2位可愛的練習生霖霖、小蛙轉正，再加上新報到的Queena、蘿拉，也讓球迷們充滿期待。舞力超群的Fubon Angels，則簽回激似女星「阿部瑪莉亞」的甜美女孩Jessy。投票時間於3/20開始，一直到3/31日截止，歡迎各大球迷網友們踴躍投票，選出您心目中認為今年最大咖、最驚豔的女孩吧！

民調網址如下，快來支持你的啦啦隊女神吧！

女神報到！2023中職啦啦隊重大補強　哪位新成員最讓您驚豔？

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