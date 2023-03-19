專訪／點名傅崐萁 鍾沛君怒批：球員兼裁判、功勞自己攬
國民黨選策會爭議，在秘書長黃健庭親自召開記者會，宣布取消選策會一切運作後，似乎暫時替整起風波劃下句點。而在爭議中宣布辭去文傳會副主委一職的鍾沛君，在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，將矛頭對準現任立委傅崐萁，質疑其名列選策會是「球員兼裁判」，並且在2022年九合一選戰中，數度把勝選功勞往自己身上攬，但對於錯誤的選舉策略卻一概不談，甚至從未出面致歉。
記者丁上程／台北報導
鍾沛君接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，選策會名單中爭議最大的，除了台南市前議長李全教外，就是現任立委傅崐萁。「李全教先生，當時在台南市議會議長選戰中，因為賄選鬧得滿城風雨。結果現在我們在指責民進黨黑金之餘，卻提出了因為賄選案被判刑定讞的人來擔任操盤手。」鍾沛君說，如果真是如此，那未來國民黨有什麼立場去監督民進黨黑金？那未來被提名要在台南選的人，又要用什麼樣的姿態去監督民進黨？
而針對傅崐萁，鍾沛君則語重心長表示，先不論傅曾經因為違法炒股而入獄一事，去年九合一選戰中，傅就是黨中央選舉操盤手之一，其中「民調不是唯一」、「青年初選加權百分之百」、「報備參選」等說法及做法，都是由傅崐萁所提出，「多少當時有意參選的同志因此而受傷？甚至有許多最後由黨中央名正言順提名的人，後來因此高票落選了，請問傅崐萁因此負責了嗎？」鍾沛君直言，傅不僅沒負責，甚至還把勝選的功勞攬在自己的身上，還真的是從來都沒看過。
鍾沛君強調，傅崐萁本人就是要爭取立委提名連任的人，又同時能名列選策會委員的名單之中，這不是一個顯而易見會被攻擊的點嗎？「那如果我都看得出來，或者說民眾也都看得出來，而且都知道這是問題，那難道主席看不出來嗎？」鍾沛君說，更不能理解的是，當時在新北市長侯友宜發文反黑金後，傅崐萁出面召開記者會，直接針對侯友宜而來，「這個場景非常荒唐，請問傅崐萁委員的發言，是代表自己呢，還是代表黨中央呢？現在國民黨是傅主席呢？還是朱主席呢？」