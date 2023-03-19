政黨最新認同度大逆轉！國民黨暴跌8.5%「流失164萬人」

專訪／爭立委提名「走自己的路」　鍾沛君：讓民眾有選擇

▲國民黨台北市議員鍾沛君表示，自己用不同於另一名競爭者羅智強的初選方式，走出不一樣的路，讓民眾能夠有所選擇。（圖／記者嚴俊強攝）
▲國民黨台北市議員鍾沛君表示，自己用不同於另一名競爭者羅智強的初選方式，走出不一樣的路，讓民眾能夠有所選擇。（圖／記者嚴俊強攝）

記者何哲欣、丁上程／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前宣布，將與總統府前副秘書長羅智強，一同爭取國民黨大安區立委提名。雖然國民黨內的初選程序尚未啟動，不過兩人卻已經提前開始相關競選活動。其中羅智強積極拜會黨內各大要角，並延攬加入其「榮譽主委團」；鍾沛君則是積極深耕大安區基層鄰里，並對外提出各項政見，兩人可以說是各選擇了截然不同的路。對此鍾沛君在接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，總是要做出路線的差別，才能讓民眾有選擇知道他比較喜歡哪一種。

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鍾沛君說，自己本來就是大安區的議員，爭取大安區立委提名，自己就是進行「全里行腳」。「我常常說自己現在『既像在選舉，又不像在選舉』，因為我現在在做的這些事情，本來就是議員在做的日常。」鍾沛君說，初選也是選舉，總是要在路線上與其他競爭者有所區別，才會讓選民們有所選擇，讓他們能夠知道「自己比較喜歡哪一種政治人物」。

至於針對日前傳出國民黨內將啟用「大局條款」，應該以黨的團結與利益為優先，讓現任者優先，大家都能以和為貴？對此鍾沛君則解釋，「大局條款」的說法一出，不僅對有意挑戰現任的人有所傷害，對於被挑戰的現任也有所傷害。「這件事情真的很蠢，基本上黨內沒有任何人因為這件事而獲利，而是幾乎每個人都受到傷害。」鍾沛君說，如果這是一個曾經在黨中央被討論過的議題，那誰參與這個討論，或者在哪裡討論，黨中央應該要徹查到底是誰對外放話。

鍾沛君直言，過去「你好我好大家好」的時代已經過去了，大家透過初選的機制進行民調的比較，是一個非常好的測試方式，初選也是選，難免會有煙硝味，「可是就在於大家有沒有用健康心態去看這件事情，比如說費委員（立委費鴻泰）、賴委員（立委賴士葆），我遇到這兩位的時候，他們都是非常胸有成竹的說他們已經準備好民調的準備，他們很有信心，民調一定會勝出。」鍾沛君說，兩名現任者都抱持著願意面對挑戰的態度，沒有認為「我做很久了，你要挑戰我是什麼意思？」

鍾沛君強調，更重要的關鍵在於不管初選之後結果如何，無論誰輸誰贏，最後一定要支持那個被提名的人。「我覺得這是一個關鍵，就是大家都要有這樣子的共識，而且一定要做到，不能嘴巴上說說。」鍾沛君說，其實這件事情很好驗證，因為被提名人後續一定有很多拜票行程，不管是菜市場掃街、站路口、發文宣等等，「原本的初選競爭者有沒有全力幫忙，有沒有一同站在同一戰線，民眾也都會看在眼裡。」


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