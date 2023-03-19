專訪／爭立委提名「走自己的路」　鍾沛君：讓民眾有選擇

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至於針對日前傳出國民黨內將啟用「大局條款」，應該以黨的團結與利益為優先，讓現任者優先，大家都能以和為貴？對此鍾沛君則解釋，「大局條款」的說法一出，不僅對有意挑戰現任的人有所傷害，對於被挑戰的現任也有所傷害。「這件事情真的很蠢，基本上黨內沒有任何人因為這件事而獲利，而是幾乎每個人都受到傷害。」鍾沛君說，如果這是一個曾經在黨中央被討論過的議題，那誰參與這個討論，或者在哪裡討論，黨中央應該要徹查到底是誰對外放話。
鍾沛君直言，過去「你好我好大家好」的時代已經過去了，大家透過初選的機制進行民調的比較，是一個非常好的測試方式，初選也是選，難免會有煙硝味，「可是就在於大家有沒有用健康心態去看這件事情，比如說費委員（立委費鴻泰）、賴委員（立委賴士葆），我遇到這兩位的時候，他們都是非常胸有成竹的說他們已經準備好民調的準備，他們很有信心，民調一定會勝出。」鍾沛君說，兩名現任者都抱持著願意面對挑戰的態度，沒有認為「我做很久了，你要挑戰我是什麼意思？」
鍾沛君強調，更重要的關鍵在於不管初選之後結果如何，無論誰輸誰贏，最後一定要支持那個被提名的人。「我覺得這是一個關鍵，就是大家都要有這樣子的共識，而且一定要做到，不能嘴巴上說說。」鍾沛君說，其實這件事情很好驗證，因為被提名人後續一定有很多拜票行程，不管是菜市場掃街、站路口、發文宣等等，「原本的初選競爭者有沒有全力幫忙，有沒有一同站在同一戰線，民眾也都會看在眼裡。」