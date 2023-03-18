川普預告自己將於下週二被捕 籲支持者挺身「奪回國家」
美國前總統川普（Donald Trump）今（18）日在他自己所創的社群平台「Truth Social」上發出驚人預告，表示他將在下週二被捕，還痛批曼哈頓地方檢察官辦公室「腐敗且高度政治化」，最後更呼籲支持者挺身而出抗議示威，「奪回我們的國家！」
記者倪浩軒/綜合報導
川普早早表態有意再次代表共和黨角逐白宮寶座，而他今天在「Truth Social」上發文，稱「遙遙領先的共和黨候選人和美國前總統（指他自己），將於下週二被捕」。川普怒轟曼哈頓地方檢察官辦公室「腐敗且高度政治化」，痛批檢察官辦公室非法洩密，並指控檢察官辦公室捏造犯罪紀錄，最後還呼籲自己的支持者挺身而出抗議示威，「奪回我們的國家！」
不過川普並未說明自己為何會在下週二被捕，而是在同時發布的另一篇貼文中猛烈抨擊美國的現況，稱「美國夢已經破滅」，指控激進的「左翼無政府主義者破壞了總統大選」，川普說美國街頭充斥著罪犯和「左派暴徒」，聲稱他們犯下罪行卻不會受到懲罰，而犯罪和通貨膨脹正在摧毀美國的生活。
這是川普為了總統大選造勢的一種社群媒體宣傳戰，或是他真的提前得知自己將被逮捕，目前還無從判斷。川普同時身陷多場訴訟官司，除了被控煽動2021年1月6日國會山莊暴動外，還包括被控在總統任期內不當處理機密文件以及妨礙司法公正等等。