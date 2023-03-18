農委會承壓？蛋價本週凍漲維持55元 下週再決議是否調漲
全台缺蛋荒！目前雞蛋批發價從每台斤調漲到55元，產地價則調漲到45.5元，有傳言指出蛋商希望蛋價再漲2至3元，不過，蛋價委員會今（18）日晚開會後宣布，這週決議凍漲，下週再開會決議是否漲價。
記者許家禎、孫唯容／綜合報導
缺蛋、蛋價議題引發全民關注，農委會之前表示隨著氣溫回暖，禽流感趨緩，以及從國外進口500萬顆雞蛋，預估4月供應就可回穩。而農委會主委陳吉仲今天出席花蓮公開活動時提到，3月底前進口的雞蛋就會來到台灣，進到台灣後，到超市會以平價蛋的方式販售
而民眾關心蛋價何時止跌回穩？因為日前才傳出蛋商希望再調漲2至3元，主要原因是蛋量還在谷底，且可能維持一段時間，希望藉由價格調漲來緩解搶購潮，而今日晚間進行蛋價審議，最後結果決定本周不調漲。
有與會的人員向《NOWnews今日新聞》表示，今日參與的蛋商與蛋農大多傾向要調漲比較多，不過蛋荒再加上蛋價高漲，民間抱怨聲四起，中央農委會這裡似乎有些壓力，因此最後決議不漲價，目前雞蛋產地價每台斤45.5元、批發價在每台斤55元，至於鴨蛋也一起凍漲。
該名人員指出，目前每日雞蛋缺口仍有500萬顆，但本周蛋價凍漲，因此下個禮拜六（25日）還會再召開會議討論蛋價，「看這個禮拜中央或農委會還會不會有所做為」。