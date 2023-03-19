6.8強震襲擊！厄瓜多、秘魯傳13死　學校、醫院損壞

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地震當時，一名居住在厄瓜多馬查拉（Machala）的居民表示，當下感受到強烈搖晃，隨即看見電視掉到地上，因為他住在三樓，一感受到晃動就緊急出門避難。除了厄瓜多，位於南方的鄰國秘魯也有感受到搖晃。
在這起地震當中，造成多處建築、學校與醫院遭破壞，多地發生土石流導致道路封閉。目前已知厄瓜多至少有12人罹難，其中艾爾奧羅省（El Oro）至少11人死亡，埃爾潘省（Azuay）則有一人死亡，傷患已分別送至各醫院接受治療。
另，《衛報》報導指出，秘魯與厄瓜多接壤的通貝斯地區，有一名4歲女孩因房屋倒塌傷及頭部，最後不幸身亡。
厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）表示，目前受傷的民眾已經在醫院接受治療，也已經派出緊急救援小組，為受地震影響的災區提供協助，並呼籲民眾保持冷靜、通過官方管道獲得消息。
根據厄瓜多地球物理研究所（Geophysics Institute），地震發生後的1個小時內，還有2次較弱的餘震。美國地質調查局發出「橙色警報」，指出「地震可能造成重大人員傷亡，波及範圍廣泛。」
據美國國家氣象局表示，地震發生後，該地區沒有發布海嘯警報。另外位於厄瓜多瓜亞基爾（Guayaquil）以及昆卡（Cuenca）的機場也仍開放營運。
《衛報》指出，厄瓜多容易發生地震，2016年該國太平洋沿岸以北的人口稀少地區曾發生過一起規模7.8強震，當時造成了超過650人死亡。