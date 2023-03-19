電價平均漲11%助通膨　邱臣遠批能源政策錯誤

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邱臣遠表示，根據經濟部17日召開電價費率審議會，決定調漲11％，平均每度調漲為3.1154元。其中住宅用戶700度以下不調整，701度-1000度將漲3％、1001度以上10％，共有93萬戶受影響；另外小商家1500度以下不調漲，1501度到3000度調漲3％，3001度以上調漲5％，共有15萬戶受影響；而在產業面，低壓用戶調漲10％；高壓大戶17％。幼兒園及學校等弱勢產業不調整。
邱臣遠指出，由於國際能源價格飆升，台電二年虧損超過5,400億元，除了年度燃料成本大幅增加超過3,000億元；還有一項原因就是核能電廠陸續除役，用綠能加上燃氣來替代，成本要增加500億元。造成台電虧損的主因，就是政府能源政策錯誤導致，由於執政黨過度躁進的能源政策，提早將核能退場，又無法及時補充再生能源，只能過度依賴火力發電(比例達82.5％)，因此在面臨俄烏戰爭爆發後的國際能源大漲價，毫無意外地造成巨大的虧損黑洞，現在卻只能把這些虧損轉嫁給民眾。
邱臣遠進一步指出，對產業來說，相比於電價調正，更在乎供電的穩定性，近年來台電屢屢跳電，往往造成產業重大損失，對此經濟部長王美花卻一再表示不缺電，即使核二廠二號機停機，也不會缺電；猶如農委會主委陳吉仲在面對民眾買不到蛋的情形，一直表示下個月就不缺蛋，卻一直跳票往後延。
邱臣遠呼籲，現在電價漲了，油價是否跟進？政府公信力在經濟部與農委會已經產生重大破口，希望政府對於水、電、油等能源與物資供應，拿出一套穩定價格與穩定供應的辦法，讓人民安心。