巴拉圭總統大選前國會議員訪台 外交部：將拜會游錫堃
巴拉圭將於4月舉行總統大選，巴國資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）夫婦選前應邀於今（19）日至23日率領跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）及眾議員雅薇諾（Guadalupe Aveiro），訪團在台期間將拜會立法院院長游錫堃。
記者呂炯昌／台北報導
外交部指出，此行為亞諾夫婦首度訪台，訪團在台期間將拜會立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、陸委會、財團法人國際合作發展基金會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。
外交部指出，亞諾擔任巴拉圭國會議員將近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。此外，席爾瓦參議員及雅薇諾眾議員均為我國堅實友人，多次在巴拉圭國會力挺台巴邦誼。
外交部表示，台灣與巴拉圭建交超過65年，兩國邦誼篤睦，雙邊合作成果豐碩，經貿關係持續穩定成長。繼今年1月巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台後，亞諾此次率團來訪，再度彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持。訪團此行將有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入瞭解兩岸關係、我國社經發展及台巴經貿發展潛力。