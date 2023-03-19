厄瓜多爾6.8強震、至少14人死亡！新北特搜完成整備待命
南美洲國家厄瓜多爾（Ecuador），於當地星期六(3月18日)中午12時許，發生規模6.8強震，震央位於第二大城市厄瓜基爾鄰近的太平洋海底，震源深度為66.4公里。
記者林盈君／綜合報導
新北市政府消防局立即掌握全球災害預警與協調系統（GDACS），及虛擬現場行動協調中心(V.O.)相關資訊，進行國際人道救援任務整備，根據厄瓜多爾當局表示，在西南部城鎮馬查拉，多座建築物倒塌，3人死亡；第三大城市昆卡，有牆壁倒塌壓住一部汽車，1人死亡，地震在當地已造成至少14人死亡，許多民眾逃到街上暫避，一個小時後發生多次餘震。
新北市政府消防局局長李清安表示：快搜部隊為國家級重型搜救隊，3、4月份為台灣國際人道救援輪值隊伍，在接獲消防署通知後立即完成整備相關人員、搜救、醫療及後勤器材與裝備，隨時配合中央徵召趕赴災區救援。新北市政府消防局快搜部隊近年來積極投入人力及添購器材，參與許多重大災害搜救工作，並於國內台南、花蓮震災救援有功，支援國內外震災搜救經驗豐富。
更於2021年，通過國家重型搜救隊認證，同時參考國際搜救隊伍所遵循之聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準，在災區具備有自給自足能力，新北市快搜部隊目前可出隊人數61人(含3名醫師、1名獸醫師、3名護理師)、搜救犬4隻及裝備器材約5公噸，並為全國唯一可攜帶人命救援及搜救犬用管制藥物通關出國之搜救隊伍。為全台首支能運用人命救援，及犬隻用之管制藥物於災害現場，提供受困民眾及搜救犬更進一步的醫療照護處置。
新北市市長侯友宜強調：新北市的特種搜救能量不僅能符合國內災害救援需求，更能在國際社會有需要的時候，義不容辭地提供救援協助，這也是新北市身為地球村的一份子應盡的義務。