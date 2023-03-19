等了128年！「月掩金星」週五絢麗登場 肉眼可見別錯過
最近夜空中又有大事要發生了！過去大多出現在白天無法觀賞的天文奇景「月掩金星」，將在本週五（3/24）晚間19點52分前後發生，屆時明亮的金星在短短10餘秒內，會瞬間消失在眉月邊緣，看起來就和「日食」一樣神奇，且這樣的美景用肉眼就能觀察，據台北市立天文館數據指出，本次的「月掩金星」是數10年來難得一見的奇景，下次發生在日落後的晚上，更要等到40年後的2063年，民眾不妨安排個時間，在上班日最後一天晚上，花個幾分鐘享受這難得的夜景。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館透露，過去100年的歷史中，台灣出現「月掩金星」的次數達到28次，大數據上偏多，但發生在白天的有22次，其他6次包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前，今年發生於日落後實屬難得，上一次甚至得要回溯到一百多年前的1895年。
而本次的月掩金星，台北市立天文館也將「天象指數」標定為4顆星，在今年的天象種僅次於年底「雙子座流星群極大」的5顆星，可見其受矚目的程度相當高，不少天文愛好者也都磨刀霍霍準備上山取景；台北市立天文館指出，在下週五當天，日落後在西方低空就可以看見金星在初三的眉月近旁，金星亮度為-4.0 等，在白羊座，19點52分開始金星自月球暗緣掩入，20點47分月落，20點49分金星在從月球亮緣復出消失。
除了月掩金星外，台北市立天文館也補充，太陽系中最早被發現、編號1號的小行星「穀神星」也將於3月21日「衝」，而3月21日也是「春分」，這天地球的晝夜幾乎等長，因此每年春分前後一個月左右是觀賞「黃道光」的好時機，暮光後在西方天空呈三角形的白色光錐就是黃道光，不過由於它是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱光芒，所以必須到無光害的地方才比較容易看見。