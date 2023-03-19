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快訊／本土確診+8209！死亡個案增43人　境外移入210例

▲中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，本土新增8209例COVID-19確診病例，另外有210例境外移入、43例死亡個案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，本土新增8209例COVID-19確診病例，另外有210例境外移入、43例死亡個案。（圖／指揮中心）

記者林盈君／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，本土新增8209例COVID-19確診病例，另外有210例境外移入、43例死亡個案。

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▲中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布本土新增確診病例，以及境外移入、死亡個案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布本土新增確診病例，以及境外移入、死亡個案。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，國內疫情持續穩定且處於低點，快篩陽性之輕症或無症狀民眾，免通報免隔離措施，將自3月20日(個案採檢日)起實施。民眾自行快篩陽性後，如出現重症警示症狀，或是屬於65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，請儘速就醫，以利醫師評估開立公費口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

指揮中心呼籲，3月20日起，輕症免隔離新制上路後，請篩檢陽性之輕症或無症狀民眾配合「自主健康管理指引」，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫，以獲得妥適醫療照護。自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時請全程佩戴口罩，保護自身及他人安全，邁向疫後新生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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