台中捷比漫畫屋不關了！老闆曝「好消息」 老顧客超感動
許多台中人的回憶保住了！在地經營20多年的捷比漫畫便利屋先前宣布有意頂讓，若未找到接手者可能熄燈，消息引發許多台中人直呼不捨。所幸今（19）日好消息傳出，已有新團隊要接手，讓許多客人忍不住落淚「雖然不捨原本的捷比，但也謝謝新團隊願意接手，保留了我們的回憶」。
記者潘毅/綜合報導
台中一中商圈的知名漫畫屋「捷比」經營長達20多年，是台中學生族、動漫迷最愛的去處，沒想到3月初店家無預警頂讓文「在捷比的期間擁有許多喜怒哀樂，但也是時候放下了！」同時也提到若沒有人願意接手，就會另外公布結束營業的時間，引來許多老顧客到現場獻上花束、發送卡片給予鼓勵支持。
不過今（19）日清晨終於有好消息傳出，捷比老闆在臉書表示，「非常感謝眾多關心台中捷比存續的朋友們，目前我們已經找到適合接手的繼承團隊，而且也已正式簽約了，請各位朋友們可以安心且放下心中的大石頭了。」
捷比老闆也感性表示：「結束營業的訊息發布後，感受到人生中前所未有的悸動」，過去曾一起打拼的同伴、從海外歸國的老顧客直接到店裡關心，還有許多打電話、到場關心的客人們，「一想到在這裡擁有過無數的你，無法壓抑的情感與淚水轉瞬間滿溢潰堤，這只是我的離去，台中捷比仍將永遠存續，請容我將您的悲傷一起帶走，請將您的歡笑繼續留在這裡。」
有新團隊即將接手讓捷比繼續經營的好消息曝光後，立刻讓許多台中人感動喊「感恩老闆承接捷比近三十年，帶給我們大家無數歡樂時光，您終於可以放下重擔，讓下一個團隊延續您的精神」、「謝謝原本團隊長久的經營， 也謝謝接手的團隊，保護了我們的回憶」、「以後去一中還是有捷比可以晃」、「接手的不只是一家動漫店，更是承載無數喜愛動漫人類的靈魂」。