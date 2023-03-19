最貴小米Xiaomi 13大賣！找徠卡加持助攻 首日買氣增6成
小米Xiaomi 13 Series正式開賣，有著徠卡鏡頭加持，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器和其他頂規，即便這次Xiaomi 13 Pro售價飆到3萬4888元，成為小米最貴機種，但買氣依舊嚇嚇叫，根據小米台灣官方統計，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13自開放預購以來，詢問度與門市體驗人次均創新紀錄，平均單日預購量對比上一代更大幅增加近6成，旗艦機買氣旺抬升其他機種引進規劃時程，預計3/24會再公布Redmi Note 12 Series新機在台上市計畫。
記者周淑萍/綜合報導
根據小米台灣官方統計，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13自3/9開放預購以來，吸引喜愛攝影的消費者前往門市體驗，大多都是為了徠卡前去，包含原生雙畫質「徠卡經典」與「徠卡生動」，更對75mm焦段鏡頭的經典人像感到驚艷，對比前代平均單日預購量高出近6成，其中Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13各佔5成。除了「徠卡」購機關鍵，一吋超大感光元件與120W HyperCharge極速充電和Snapdragon 8 Gen 2都是消費者青睞的原因。
在顏色的選擇上，沒有意外，新色「曠野綠」更是拿下驚人的預購量。另外，Xiaomi 13 Lite推出的「淺粉色」也在該機款中佔預購大宗，以介於櫻花粉的青澀與山茶花紅的活潑，高度受到年輕女性消費者的喜愛。
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