房市／台南「低調重劃區」成大黑馬 南科上班族搶買進
金融聯徵中心資料顯示，去年第四季台南市平均授信額度最高的路段在安南區溪東二街，達1775萬，平均鑑估值則為2479萬。在地房仲專家說明，溪東二街所在的溪東重劃區，擁有鄰近北區、未來「商60」商業區的地段優勢，周圍又有機能成熟的舊商圈，故屋齡較新的透天別墅物件，總價也相對高，主要吸引在市區找不到適合的透天別墅物件的客群購屋。
家庭消費中心/綜合報導
信義房屋安南海佃店長鍾尚哲指出，溪東二街所在的溪東重劃區，地理位置上鄰近北區，是安南較接近市中心北區的區段，左右兩側被北安路、海佃路所圍，可享有成熟商圈的機能，又鄰近推動中的北外環道，以及「商60」商業區，未來發展性高。
以透天別墅產品為主的溪東重劃區，若地坪在30至35坪間，屋齡1至3年的物件，成交總價多落在2000至2500萬間，屋齡10至20年，則約1700萬左右。重劃區周圍亦有屋齡較高、35至40年以上的中古物件，總價相對親民，僅約700至800萬上下；但大樓部分，溪東重劃區供給量則相對較少。
熟悉經營溪東重劃區的安南海佃店專員陳泓文進一步觀察，溪東重劃區近北區及安南區成熟商圈，但重劃區內有學校、公園，道路10米寬，環境不錯，因此，能夠吸引喜愛北區環境，卻無法在北區找到適合的別墅物件的客群來此購屋，也有部分是在南科工作的族群買進。