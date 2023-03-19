拉警報！德基集水區600天沒下大雨 水利署：已提前調度
針對台中地區久旱未雨，德基水庫集水區距離前一場大雨已近600天，對此，經濟水利署今（19）日表示，早在去年8月提前因應，竭盡心力調度節水，效益達到9840萬噸，全力穩定台中地區用水，成為台中市民迄今用水不受影響的主要關鍵。
記者顏真真／台北報導
水利署指出，自去年8月起，台水公司細緻調配豐原及鯉魚潭淨水場出水減少損耗成效約790萬噸、透過鳥嘴潭人工湖由嘉興淨水場提前出水減少台中支援北彰化約260萬噸、水利署相關同仁全年無休監看水情、召開49次工作會議、鯉魚潭水庫放水管控成效約2600萬噸、備援水源適時上場成效如大安溪伏流水180萬噸、備援水井1350萬噸，農田水利署台中管理處各地站長、小組長加強農業灌溉管理如大安溪下灌區節水約840萬噸、大甲溪灌區節水約4000萬噸，這些節水效益達到9840萬噸。
水利署強調，如果沒有各單位通力合作的節水作為，目前德基水庫（蓄水率約59%）及鯉魚潭水庫（蓄水率約44%）合計16378萬噸水量（蓄水率約54%），將只剩下6538萬噸，蓄水率僅約2成，台中市民也將會感受到缺水所帶來的不便。
不僅如此，經濟部不但在去年11月24日成立旱災災害緊急應變小組，也在今年3月1日成立旱災中央災害應變中心。依照中央氣象局降雨預報預估，未來降雨無論偏多或偏少，水利署表示，從過去到未來已針對未來各種降雨情境做好各項因應措施，密切關注水情及降雨變化，適時加大民生及產業節水力道，並與農業單位加強灌溉管理、啟動備援水源如抗旱水井及伏流水、善用大安溪及大甲溪區域水源調配等措施，全力將氣候變遷下極端旱象對社會影響降到最低。