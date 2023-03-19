感染科疫後重要性不減　最快113年列部定次專科

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台灣感染症醫學會秘書長黃建賢在會後記者會中表示，根據台灣感染症醫學會統計，近年感染專科醫師不僅報考人數下降，且估計近幾年將有不少執業的感染科醫師屆齡退休，接下來恐面臨人力斷層。
台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會提出短、中、長期的感管人力提升計畫。短期先以專案計畫提升相關人員投入意願；中期導入感染科醫師管理新興抗生素使用、評估過程透過量表，納入健保給付；長期則從正名與健全人力編制著手，如感染科成為衛生福利部部定專科。
薛瑞元說，同意醫學會申請感染科成為部定次專科，現在開始規劃，最快預計明年上路。主因是需要掌控訓練品質，以利未來討論將抗生素管理搭配健保給付可能，雖然不一定立刻立竿見影提升人力，但能確保品質，訓練課程、師資制定完成後，才可確定每年名額。
台灣感染症醫學會統計，目前全台感染專科有771張有效執照，其中153張登記在26家醫學中心與準醫學中心，139張登記在80家左右的區域醫院，其餘感染科醫師可能是選擇開業或在其他300多家地區醫院等醫療院所。
黃建賢引用一篇韓國研究指出，想要成功執行感染管制的最低人力需求比為每100張病床要有1.2名感管人力，但台灣醫療機構設置標準目前的規範仍停留在至少每300床有1名專任感染管制護理師，每500床有1名專任感染科醫師，有待重新審視現行編制的合理性。（編輯：管中維）1120319