專訪／談到「她」立馬落淚！鍾沛君：從政後不再覺得孤單

電價調漲　藍委斥政府「掩飾問題」：納稅錢補貼錯誤政策

▲4月電價即將調漲，李貴敏痛批民進黨政府，用人民納稅錢補貼外行人錯誤政策，掩飾問題也是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。（資料照片／記者呂炯昌攝）
▲4月電價即將調漲，李貴敏痛批民進黨政府，用人民納稅錢補貼外行人錯誤政策，掩飾問題也是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。（資料照片／記者呂炯昌攝）

記者翁子竣／台北報導

經濟部日前召開電價審議委員會，會中決議4月起將調漲電價，平均漲幅達到11％，經濟部強調為產業用點調漲較多，民生用電多數不漲。對此，國民黨立委李貴敏今（19）日批評政府用人民辛苦納稅錢，補貼外行人制定錯誤政策，並諷刺民進黨施政很少考量政策各環節關聯性，掩飾問題也是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。他進一步示警電價調漲，勢必加劇物價上揚幅度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李貴敏今指出，電價將自4月起調漲11%，為免民間激烈反彈，經濟部特別強調是產業用電調漲較多，而民生用電多數不漲，「但民進黨政府真的這麼苦民所苦嗎？綠色政權不是明明白白保證電費10年不漲嗎？怎麼又再次跳票？不就是錯誤的能源政策導致台電嚴重虧損到非漲不可的地步了嗎？」

李貴敏痛批，如今還想用朝三暮四的把戲混淆視聽，產業用電漲價，難道不會轉嫁消費者？不會牽動物價？不會拉抬通膨心理預期？只怕到時通膨、物價多面夾殺，最後還是消費者受傷。

李貴敏說，今年總預算早已編列1500億彌補台電虧損，連理應還稅於民近5000億超徵稅收，都還割出500億給台電。這些錢不都是人民辛苦的血汗納稅錢？綠色政權一而再再而三的大筆、大筆地拿來人民辛苦的納稅錢補貼外行人制定的錯誤政策；就算民生電費不漲，台電、中油等的虧損無底洞，不還是從百姓身上擠壓嗎？

「尤其，民進黨施政很少考量政策各環節的關聯性。掩飾問題的方式也是頭痛醫頭、腳痛醫腳，或用鋸箭法掩人耳目！」李貴敏說，電價調漲就算只漲產業用電、工業用電，隨著製造業生產成本增加，商家終究會將成本全數轉嫁出去，電價調漲勢必加劇物價上揚的幅度。

此外，李貴敏也提到，這波電價調整前，主計總處曾預測全年CPI為2.16％；還不顧國際局勢、輕描淡寫地說CPI會從年初的高點逐步走緩。這下受到電價與外溢效應影響，甚至有學者已憂心全年CPI恐破3％，只怕通膨會越拉越高，他直言，目前已有出口大幅衰退的趨勢，國際間也擔心未來的經濟下行風險可能超過金融海嘯時期，一連串的生產成本增加，經濟疲弱、通膨升溫，也可能導致停滯性通膨風險，而不容小覷。

電價調漲衝擊租屋族？台電：用電量大者可評估採時間電價

指民進黨控制電價還裝無辜　趙少康批：怕影響到選舉

電價平均漲11%助通膨　邱臣遠批能源政策錯誤

談電價調漲　盧秀燕：雖是不得已仍要留心物價連動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀