電價調漲　藍委斥政府「掩飾問題」：納稅錢補貼錯誤政策

我是廣告 請繼續往下閱讀
李貴敏痛批，如今還想用朝三暮四的把戲混淆視聽，產業用電漲價，難道不會轉嫁消費者？不會牽動物價？不會拉抬通膨心理預期？只怕到時通膨、物價多面夾殺，最後還是消費者受傷。
李貴敏說，今年總預算早已編列1500億彌補台電虧損，連理應還稅於民近5000億超徵稅收，都還割出500億給台電。這些錢不都是人民辛苦的血汗納稅錢？綠色政權一而再再而三的大筆、大筆地拿來人民辛苦的納稅錢補貼外行人制定的錯誤政策；就算民生電費不漲，台電、中油等的虧損無底洞，不還是從百姓身上擠壓嗎？
「尤其，民進黨施政很少考量政策各環節的關聯性。掩飾問題的方式也是頭痛醫頭、腳痛醫腳，或用鋸箭法掩人耳目！」李貴敏說，電價調漲就算只漲產業用電、工業用電，隨著製造業生產成本增加，商家終究會將成本全數轉嫁出去，電價調漲勢必加劇物價上揚的幅度。
此外，李貴敏也提到，這波電價調整前，主計總處曾預測全年CPI為2.16％；還不顧國際局勢、輕描淡寫地說CPI會從年初的高點逐步走緩。這下受到電價與外溢效應影響，甚至有學者已憂心全年CPI恐破3％，只怕通膨會越拉越高，他直言，目前已有出口大幅衰退的趨勢，國際間也擔心未來的經濟下行風險可能超過金融海嘯時期，一連串的生產成本增加，經濟疲弱、通膨升溫，也可能導致停滯性通膨風險，而不容小覷。