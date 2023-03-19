習近平明訪俄談什麼？德總理：「習蒲會」走向難以預測
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與日本首相岸田文雄18日在東京會面，舉行聯合記者會期間發表對於俄烏戰爭、習近平訪俄的看法。蕭茲認為中俄元首會晤走向「難以預測」，岸田文雄則重申雙方堅決反對俄國「核武威脅」，並確認將持續援助烏克蘭。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家主席習近平在取得史無前例的第三任任期後，宣布應俄羅斯總統蒲亭邀請將於3月20日至22日赴俄進行國事訪問。正在進行日德領袖會晤的岸田與蕭茲也針對此事發表看法，蕭茲認為習近平與蒲亭的對話內容所涉範圍廣泛，雙方對話內容與走向「很難預測」。
日本首相岸田文雄則表示，很希望習近平展現出對地區乃至世界負責任的立場，作為今年5月G7廣島高峰會的輪值主席國，岸田表示在與蕭茲的談話中，雙方促成堅決反對俄國的核武威脅、不能使用核武的共識，並確認將持續援助烏克蘭及對俄羅斯實施嚴厲制裁。
克里姆林宮早前公布，中國國家主席習近平將於3月20日至22日應蒲亭邀請對俄羅斯進行訪問，中俄兩國領導人預計將針對「深化中俄夥伴關係」進行討論；中國外交部發言人汪文斌則同樣形容此次國事訪問為「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。
針對雙方討論話題，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）透露，習近平會晤期間將與蒲亭討論兩國合作議題如能源、軍事技術合作等，屆時還會有許多俄企代表出席與中方討論。