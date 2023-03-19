綺拉奈特莉追查《勒殺狂》 竟遇「性別歧視」調查陷泥沼
由《神鬼奇航》女星綺拉奈特莉主演懸疑電影《波士頓勒殺狂》，是一部啟發自真實連環殺人案件的作品，綺拉奈特莉在電影中飾演一名首次調查謀殺案的生活組記者，綺拉奈特莉在受訪時分享：「從職場上我們因為性別遭遇到的不平等待遇，到極端一點的情況，也就是影片中針對女性的殺戮，《波士頓勒殺狂》將會道出很多女性內心最深處的無奈和怒吼。」
記者黃雅琪/綜合報導
英國長大的綺拉奈特莉對這起案件相對陌生，卻在拿到劇本後深深著迷：「當時幾乎沒人知道這起案件是由兩名女性破案的，她們被迫在歷史上銷聲匿跡，而今天我們將說出屬於她們的故事。」飾演綺拉奈特莉的同事兼閨密的女星凱莉庫恩表示：「這些女性在破案，還有迫使警察部門分享信息給他們的過程中，展現了過人的毅力、魅力，最後的成果更是非凡無比，當時卻沒有任何報導提及她們的名字，這對我來說相當震驚。」
綺拉奈特莉為了拍攝工作，全家人搬到美國東岸居住，她力讚老公詹姆士萊頓是一位很優秀的旅伴，讓她減輕了不少壓力，但也因為拍攝期間正值疫情肆虐，全家人確診，除了拍攝被迫延期近2週，父女也只能在家隔離，讓綺拉奈特莉大喊：「我真的超有罪惡感！」
導演麥特盧斯金受訪時分享，自己在波士頓長大，早在開拍前就對這個故事非常感興趣，卻一直難以透過新聞報導剖析出案件的全貌。後來麥特在田調過程中發現，現實世界中的記者「蘿蕾塔」竟是自己朋友的奶奶：「我當然毫不猶豫的就拿起電話跟她聯繫！」
《波士頓勒殺狂》劇情講述，西元1960年代繁榮又迷人的波士頓，頻頻傳出手法如出一轍的女性死亡案件，任職於《美國人紀事報》的蘿蕾塔麥勞夫（綺拉奈特莉飾），是第一位將數起波士頓勒殺案串聯起來的記者，在殺手殘忍奪去一條條性命，蘿蕾塔仍堅持與同事兼閨密的珍寇爾（凱莉庫恩飾）繼續調查，然而她們卻因性別歧視陷入調查泥沼。《波士頓勒殺狂》已於Disney+ 上線。