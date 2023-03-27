ESG人才夯1／報名人數漲5倍！永續管理師證照班超搶手

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在職訓練班超夯 報名人數暴增5倍
由台灣永續能源基金會於2017年開設企業永續管理師證照培訓班，今年已邁入第7年。統計至2022年，總計有1766名來自各界的學員報名參訓，然而光是去年一年，便有1183人報名培訓班，相比2021年的237人，人數暴增近5倍，最近一期更是一開課，將近300個名額17分鐘內被搶光。
「我們所面對的是人類的問題，是一個綜合性的科學，這也是在挑戰我們的價值觀跟看事情的角度，如果以這樣來看的話，說實在的我們的人才，目前是沒有的」，台灣永續能源基金會秘書長郭財吉表示，這樣跨領域的人才在過往的正規教育體制下是缺乏的，而在職教育則快速反映了企業對於ESG人才的需求。
根據統計資料，報名參加台灣永續能源基金會證照班的學員，從公司高級管理階層，例如總經理、董事長等，到專員、公關、工程師都有，也有還在學的學生來進修。郭財吉分析，早年來報名證照班的多是對永續議題有理想、有抱負的學員，而近期比較多是來自企業，企業希望旗下的員工可以快速學習上手，此外還有顧問輔導業者，也有大專院校學生。
一名連鎖餐飲業的公關近期參加培訓班，他說，他的公司已經有3、4人來上過課，他自己也想要進修，所以主動取得公司同意後報名受訓。還有一名董事長特助分享，因為發現員工生活不開心、甚至有自戕現象，因此也想要找尋符合企業永續、照顧員工的公司治理模式。
另一間於2022年開始開設ESG永續規劃師認證班的優樂地永續服務公司，開班以來也是班班爆滿，目前總計開設4期、共計93位學員，學員來自各行各業，包含科技業、旅遊業、金融業、百貨業、醫藥業、法務業等，其中也包含NPO及大專院校。
優樂地執行長蔡承璋說，優樂地的學員有2/3是來自企業內部員工，「因為他們可能會覺得，優樂地培養真的就是在幫你企業內部解決問題的人。」
每個領域都需要永續 ESG是一種Add-on的能力
被問及永續人才要具備甚麼樣的能力？大學教授、顧問專家都不約而同強調，永續其實是一種add-on（附加）的能力，也就是在原有的專業領域裡，再去訴求做到永續。
「完全只懂永續是不夠，永續等於是add-on，比如說我是會計專業好了，這個時候我們應該還要再懂永續」，方元沂說，這也是強調永續是跨域的概念，不太可能有一個完全為學習「永續」的學位，因為每個產業都需要永續人才，所以比較正確的作法，應該是在專業上「加上」永續的觀念，在自己的專業領域裡去探討如何做到永續。
「你學什麼，你就去了解這個產業的永續議題是什麼，譬如說我學的是HR，我以後要找HR，那我就去了解HR在永續的議題是什麼，我如果學的是研發，那我就要了解未來的研發會遇到什麼問題，然後我要用什麼永續的方法去解決，這就夠了」，蔡承璋表示，優樂地的規劃師認證班課程目的，就是「怎麼在你自身的範疇，去提出解決問題的能力。」
做好ESG也可以是商機
談到企業永續的發起背景，郭財吉指出，2018年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授諾德豪斯提出透過碳稅徵收等經濟手段，是解決氣候變遷最有效率的方式，也因此「綠色投資」逐漸成為顯學。蔡承璋則強調，做ESG絕對不是只是寫一本永續報告書而已、只是符合法規而已，要真正做到企業永續，而且做出來之後會幫公司賺錢，「那才是價值。」
蔡承璋舉例，台灣一間高科技公司，為了因應水資源短缺，因此投入人力及資源研究如何讓廠內水資源運用更有效率，最後成功研發將製成的水能夠循環運用的模式，而後更進一步將部門獨立出來成立子公司；換句話說，母公司原本是想要解決內部水資源問題、因此積極投入永續策略發展，而後在永續這條路上，也發掘出新的商機。
「我們現在講的已經不是在講要不要做ESG，我們現在講的就是ESG可以帶來什麼價值，他已經變成進化到2.0或3.0，這樣大家才願意做」，蔡承璋表示，ESG就是最好的防範風險，風險在哪，就知道機會在哪。
為了因應法規也好、或是為了應對氣候變遷也好，如何讓公司治理更永續是近年來企業所需要追求的，企業紛紛開始調整體質、尋找人才，讓做永續這件事情也可以有獲利，「永續能力」是下個世代都需要具備的新價值。