無視逮捕令？蒲亭突訪馬立波　被視為挑釁國際刑事法院

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相較起在國際重要場合頻頻發聲的烏克蘭總統澤倫斯基，蒲亭在發動「特別軍事行動」以來多半待在莫斯科下達指令，這次大動作出訪「巡視」的行為背後充滿政治意涵。
首先，馬立波作為烏克蘭重要港口城市，過去一年來持續受到俄軍非人道攻擊，包含婦產醫院與平民避難的劇院都曾被轟炸血洗，但這也使當地被視為烏克蘭奮勇對抗入侵者的驕傲象徵；《CNN》分析，蒲亭首度造訪烏東頓巴斯地區的俄佔地就選擇此處，對烏克蘭來說極具挑釁意味。
此外，國際刑法法院日前才對蒲亭頒布逮捕令，罪名是非法將平民驅逐出境或遷移，尤其烏克蘭兒童；而在戰爭爆發過後，該座城市居住的45萬人中，已有超過三分之一被迫離開家鄉，這也是蒲亭在過去一年來，所造訪「最靠近戰爭前線」的地方。
《路透社》指出，蒲亭赤裸裸忽視逮捕令的巡視也充滿挑釁成分，不僅因為國際刑法法院實際上並沒有法警可以強制執行，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也表示就法律效益觀點來看，早已退出的俄羅斯並不承認法院管轄權。
國際刑事法首席檢察官卡里姆汗（Karim Khan）則強調，包含納粹戰爭犯等其他「有權有勢者」，最後都落得身處法庭的結果，蒲亭將是史上第一個被下逮捕令的聯合國安理會常任理事國國家元首。