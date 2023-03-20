全民普發6000！登記入帳順序出爐　身分證尾數0、1先領

馬習會後又訪中　馬英九頻創兩岸紀錄！與蔡英文互別苗頭

▲ 馬英九在2015年與習近平見面握手。翻攝維基百科
▲ 馬英九在2015年與習近平見面握手。翻攝維基百科

記者何哲欣／台北報導

前總統馬英九將在3月底至4月初訪問中國，是兩岸分治74年以來，首位赴中國的台灣前元首。馬英九在總統任內主張九二共識，希望兩岸多交流互動，創下許多兩岸史上的第一次，包括我陸委會主委與中國國台辦主任首次官方會面，馬自己更曾在2015年在新加坡與中共領導人習近平見面，是兩岸分治以來最高領導人首次會面，如今馬再創下首位卸任元首訪中的紀錄，在在彰顯他在兩岸間的影響力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九2008年5月上任後不久，就先恢復海基會與海協會的兩會會談，由當時的海基會董事長江丙坤與中國海協會長陳雲林對談，在多次將陳會談中，兩岸達成多項協議，包括推動兩岸直航、海峽兩岸金融合作協議、海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議、簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等。

不過到了馬英九第二任任期，兩岸根據ECFA第四條所簽署的服務貿易協定，卻引發國內反彈，甚至爆發太陽花學運，立法院被反服貿團體佔領長達24天。最終因當時的立法院長王金平承諾，在《兩岸協議監督條例》完成立法前，將不會召集與《海峽兩岸服務貿易協議》審議相關的黨團協商會議，學運才終告落幕。

此外，2014年2月，當時的陸委會主委王郁琦受邀訪問中國，與當時的國台辦主任張志軍會面，是兩岸首次官方的對話；同年6月換張志軍受邀訪台，第二度進行王張會，同年年底，又有第三次的王張會。

馬政府任內的兩岸政策不斷創下紀錄，但也引發國人質疑馬政府賣台，尤其在太陽花學運後，馬政府的民調創新低，2014年底的九合一選舉，國民黨也慘敗，馬英九請辭黨主席負責。過去國共兩黨交流，都以黨對黨對談為主，但卸下黨職後的馬英九，卻改用國家領導人身分，在2015年11月，在第三地新加坡與習近平見面，11月7日下午3點，馬習兩人公開握手，時間長達1分鐘20秒，被稱為世紀之握。

不過隨著2016年國民黨交出政權、民進黨政府上台，加上習近平路線改變，明顯與前任中國領導人胡錦濤不同，對台政策越來越強硬，兩岸間的交流全面凍結，總統蔡英文轉而積極尋求美國等友台國家支持。蔡英文明年5月卸任，本月底出訪中南美友邦過境美國，此時馬英九也要出訪中國，與蔡英文互別苗頭的意味濃厚。不過馬現在已是卸任總統身分，會在兩岸還會帶來怎樣的效應，還有待觀察。

馬英九赴陸行與蔡英文訪美撞期　基金會解釋：完全是巧合

快訊／回應馬英九赴中！國台辦：歡迎、會提供必要協助

馬英九3月底赴陸祭祖！率青年與對岸學生交流

馬英九3月底擬赴中國祭祖！總統府：尚未收到相關申報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀