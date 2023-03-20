馬習會後又訪中　馬英九頻創兩岸紀錄！與蔡英文互別苗頭

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不過到了馬英九第二任任期，兩岸根據ECFA第四條所簽署的服務貿易協定，卻引發國內反彈，甚至爆發太陽花學運，立法院被反服貿團體佔領長達24天。最終因當時的立法院長王金平承諾，在《兩岸協議監督條例》完成立法前，將不會召集與《海峽兩岸服務貿易協議》審議相關的黨團協商會議，學運才終告落幕。
此外，2014年2月，當時的陸委會主委王郁琦受邀訪問中國，與當時的國台辦主任張志軍會面，是兩岸首次官方的對話；同年6月換張志軍受邀訪台，第二度進行王張會，同年年底，又有第三次的王張會。
馬政府任內的兩岸政策不斷創下紀錄，但也引發國人質疑馬政府賣台，尤其在太陽花學運後，馬政府的民調創新低，2014年底的九合一選舉，國民黨也慘敗，馬英九請辭黨主席負責。過去國共兩黨交流，都以黨對黨對談為主，但卸下黨職後的馬英九，卻改用國家領導人身分，在2015年11月，在第三地新加坡與習近平見面，11月7日下午3點，馬習兩人公開握手，時間長達1分鐘20秒，被稱為世紀之握。
不過隨著2016年國民黨交出政權、民進黨政府上台，加上習近平路線改變，明顯與前任中國領導人胡錦濤不同，對台政策越來越強硬，兩岸間的交流全面凍結，總統蔡英文轉而積極尋求美國等友台國家支持。蔡英文明年5月卸任，本月底出訪中南美友邦過境美國，此時馬英九也要出訪中國，與蔡英文互別苗頭的意味濃厚。不過馬現在已是卸任總統身分，會在兩岸還會帶來怎樣的效應，還有待觀察。